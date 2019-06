Polscy siatkarze grają z Brazylią na zakończenie turnieju Ligi Narodów w katowickim Spodku. Śledź przebieg spotkania w Interii.

Czy Polacy znów pokonają Brazylię?



Przed nami ostatni akord turnieju w Katowicach i pojedynek na który z niecierpliwością czekali polscy kibice. Mecze Orłów z wielką Brazylią zawsze wywołują ogromne zainteresowanie. Tym bardziej, że niedzielne spotkanie reklamowane jest jako rewanż za pamiętny finał ubiegłorocznego mundialu. W Turynie Polacy nie dali szans "Canarinhos", wygrywając 3:0 i zdobywając po raz drugi z rzędu mistrzostwo świata.



Stawką spotkania jest triumf w turnieju w Katowicach. Obie drużyny przystąpiły do decydującego starcia jako niepokonane. Podopieczni Vitala Heynena pokonali wcześniej Australię 3:1 i po ciężkim boju USA 3:2. Ten drugi mecz trwał prawie trzy godziny. Brazylijczycy natomiast w trzech setach ograli Amerykanów, a spotkaniu z Australią omal nie doszło do sensacji. Wicemistrzowie świata jednak wygrali z Australią 3:2.

- Pewnie na jutro trener znów coś wymyśli - mówił po spotkaniu z USA środkowy Orłów Mateusz Bieniek o składzie, w jakim Polacy wybiegną na Brazylią. I miał rację. Charyzmatyczny Belg wystawił całkiem inną "szóstkę" niż w poprzednich spotkaniach. Heynen postawił na Grzegorza Łomacza, Bartosza Kwolka, Artura Szalpuka, Bartłomieja Bołądzia, Piotra Nowakowskiego, Jakuba Kochanowskiego i Pawła Zatorskiego.

Już pierwsze wymiany pokazały, że mecz będzie wyrównany. W naszym zespole na początku punktował Szalpuk. Po drugiej stronie siatki Wallace oraz Kubańczyk z brazylijskim paszportem Yoandy Leal, któremu dobiegła końca karencja i może grać w reprezentacji "Canarinhos". My jeszcze czekamy na Wilfredo Leona. Kibiców rozgrzała długa wymiana przy stanie 7:7, która zaczęła się od potężnej zagrywki Kwolka. Później oglądaliśmy ofiarne obrony w wykonaniu Polaków. Punkt zapisali na swoje konto goście, kiedy z prawego skrzydła huknął po skosie Ricardo Lucarelli. Ten zawodnik zablokował Nowakowskiego, a chwilę później w prosty sposób "Biało-Czerwoni" stracili kolejny punkt. Heynen poprosił o czas i głównie przekazywał uwagi Łomaczowi.



Po turnieju w Katowicach "Biało-Czerwoni" zagrają w Ningbo (Chiny), Urmii (Iran), Mediolanie (Włochy) i Lipsku (Niemcy).

W LN, która rok temu zastąpiła Ligę Światową, gra 16 ekip. Po rozegraniu wszystkich meczów punkty zostaną zsumowane we wspólnej tabeli, co pozwoli wyłonić pięciu uczestników Final Six. W turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 10-14 lipca w Chicago, oprócz nich weźmie udział także ekipa USA jako gospodarz. W poprzedniej edycji triumfowali Rosjanie.

Polska - Brazylia 13:13 - trwa I set

Polska: Grzegorz Łomacz, Bartosz Kwolek, Piotr Nowakowski, Bartłomiej Bołądź, Artur Szalpuk, Jakub Kochanowski, Paweł Zatorski (libero)



Brazylia: Isac Santos, Fernando Kreling, Wallace De Souza, Yoandy Leal, Lucas Saatkamp, Ricardo Lucarelli, Thales Hoss (libero)