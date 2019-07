Polscy siatkarze świętują brązowy medal w Lidze Narodów po triumfie 3:0 nad Brazylią w ostatnim meczu w Chicago. - Jak Vital wyląduje w Warszawie, będzie w niesamowitym szoku - mówił po spotkaniu atakujący Łukasz Kaczmarek. Trener Polaków Vital Heynen przed meczem o brąz udał się do Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Narodów. Polscy siatkarze wygrywają z Iranem 3-1. Wideo © 2019 Associated Press

"Biało-Czerwoni" pokonali Brazylię bez głównego trenera, który postanowił wcześniej wrócić na zgrupowanie do Zakopanego, gdzie czołowi polscy siatkarze przygotowują się do kwalifikacji olimpijskich.

Reklama

Po meczu o trzecie miejsce powiedzieli na antenie TVP Sport i Polsatu Sport:

Marcin Komenda (rozgrywający reprezentacji Polski): "Zagraliśmy świetny mecz, wygraliśmy 3:0 z wielką Brazylią. Myślę, że to mówi samo za siebie. To jest coś wielkiego. Dla mnie osobiście to najcenniejszy medal, jaki zdobyłem. Tyle lat się trenuje, żeby zdobyć coś takiego".

- o wyjeździe trenera Vitala Heynena: "Była to trudna sytuacja, ale rozumiemy ją. Wiemy, z jakiego powodu trener pojechał - żeby przygotować się z kadrą w Zakopanem. Mimo to chcieliśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zakończyć turniej na trzecim miejscu".



Liga Narodów siatkarzy: Polska - Brazylia 3:0. Galeria 1 19 Polacy drugi raz w turnieju finałowym wygrali z Brazylią Autor zdjęcia: Źródło: PAP/EPA 19

Łukasz Kaczmarek (atakujący reprezentacji Polski): "Nie powiem, że zaspokoiliśmy w stu procentach nasze ambicje, bo nie mamy złota. Ale ten brąz smakuje jak złoto. Zrobiliśmy niesamowitą robotę. Nikt nie spodziewał się, że awansujemy do Final Six, a później, że wygramy w Chicago jakikolwiek mecz, a na koniec zdobyliśmy medal po zwycięstwie 3:0 z Brazylijczykami.



- Jak Vital wyląduje w Warszawie, będzie w niesamowitym szoku. Można powiedzieć, że mamy sposób na Brazylijczyków. Przed meczem o trzecie miejsce powiedzieliśmy sobie, że to ostatni pojedynek i choć brakuje już trochę sił, to zostawiamy to za sobą".

Karol Kłos (środkowy reprezentacji Polski): "Chciałbym podziękować moim kolegom z drużyny. To była ogromna przyjemność z nimi walczyć od pierwszej do ostatniej piłki. Rzadko kiedy trafia się do takiej ekipy. Wykonaliście kawał dobrej roboty. Dziękuję również wszystkim, którzy zarywali noce i Polonii, która nas dopingowała na miejscu".