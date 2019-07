Jakub Bednaruk zrobił show po triumfie polskich siatkarzy 3:0 z Brazylią w meczu o brąz Ligi Narodów. Asystent Vitala Heynena, który prowadził Polaków w zastępstwie Belga, ujawnił zaskakujące kulisy spotkania. - Kończę trenerkę, oddaję medal - śmiał się na antenie Polsatu Sport.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Narodów. Polscy siatkarze wygrywają z Iranem 3-1. Wideo © 2019 Associated Press Reprezentacja Mężczyzn Vital Heynen wybrał pięciu siatkarzy z kadry B na zgrupowanie w Zakopanem

Heynen wyleciał z Chicago tuż przed meczem z Brazylią, by jak najszybciej dołączyć do trenującej w Zakopanem głównej kadry siatkarzy, przygotowującej się do kwalifikacji olimpijskich.

Reklama

Nie wszystkim decyzja Heynena się spodobała. Nawet prezes PZPS-u Jacek Kasprzyk zdawał się być nią zaskoczony, choć, według nieoficjalnych informacji, szkoleniowiec miał zapowiadać ewentualny wcześniejszy wylot z USA.

W wygranym 3:0 (25:17, 25:23, 25:21) spotkaniu o brąz z Brazylijczykami reprezentację Polski prowadził Bednaruk. Po meczu umierał ze śmiechu na antenie Polsatu Sport.

- Mówię sędziemu: "Kończę trenerkę, jeden mecz, 3:0!" Jutro odkładam gwizdek. Sto procent skuteczności. Dziękuję bardzo! - mówił zadowolony i rozentuzjazmowany trener.

- Dwa tygodnie temu myślałem, że będę siedział w Radomiu, a nie na finałach Ligi Narodów - śmiał się Bednaruk.

Zastępca Heynena mówił o zaskakujących kulisach spotkania. - Dzisiaj chciałem tylko nie popieprzyć ustawień - wypalił!

- Miałem bardzo dobrego asystenta, Andrzeja Wronę. Popierniczył zmiany, ale sędzia przymknął oko na to - dodał.

- Nie wiem, co mam powiedzieć, pooglądałem fajną siatkówkę. Nie bardzo zasługuję na ten medal - podkreślił Bednaruk.

- Chciałbym go oddać Herosom (fundacja - red.) na aukcję charytatywną. Ja się cieszę, że wygraliśmy ten mecz, ale ciężko byłoby sobie powiesić go w domu... - mówił trener, nie czując się godnym odebrania medalu, gdy prowadził drużynę tylko w jednym meczu.

- Zrobimy licytację, pomóżcie dzieciakom - dodał.

Zdjęcie Jakub Bednaruk / PAP/EPA

WS