Polscy siatkarze po niedzielnym zwycięstwie nad Kanadą 3:1 awansowali na siódme miejsce w tabeli Ligi Narodów. Prowadzi reprezentacja Iranu przed Brazylią. Obie te drużyny mają na koncie po osiem zwycięstw. Polacy wygrali pięć spotkań, przegrali cztery mecze.

Zdjęcie Polscy siatkarze wciąż liczą się w walce o awans do Final Six /www.fivb.org

Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. W turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 10-14 lipca w Chicago, weźmie udział pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej oraz Amerykanie jako gospodarz.

Biorąc pod uwagę obecną tabelę "Biało-Czerwoni" są pod kreską, ale wciąż mają szansę, żeby pojechać do Chicago. Do końca fazy zasadniczej pozostały dwa turnieje. Z Urmii podopieczni Vitala Heynena przenoszą się do Mediolanu. We Włoszech zagrają kolejno z Argentyną (21.06, godz. 17.00), Serbią (22.06, godz. 17.00) i gospodarzami (23.06, godz. 20.00). Ostatni turniej z udziałem mistrzów świata odbędzie się w Lipsku, gdzie rywalami naszych siatkarzy będą Japończycy, Niemcy i Portugalczycy.

W drugiej edycji LN, która rok temu zastąpiła Ligę Światową, bierze udział 16 ekip, podzielonych na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Do drugiej zaliczane są: Australia, Bułgaria, Kanada i Portugalia.

Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem.

Wyniki:

Urmia (Iran)

piątek, 14 czerwca

Rosja - Polska 3:1 (24:26, 25:20, 25:22, 25:19)

Iran - Kanada 3:0 (25:15, 26:24, 25:16)

sobota, 15 czerwca

Rosja - Kanada 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:23)

Iran - Polska 3:2 (25:20, 21:25, 18:25, 25:17, 15-8)

niedziela, 16 czerwca

Polska - Kanada 3:1 (25:20, 25:27, 25:20, 28:26)

Iran - Rosja 3:0 (25:20, 26:24, 25:23)

Warna (Bułgaria)

piątek, 14 czerwca

Włochy - Japonia 3:1 (23:25, 25:15, 29:27, 25:21)

Bułgaria - Australia 3:2 (20:25, 29:27, 22:25, 25:21, 15-13)

sobota, 15 czerwca

Włochy - Australia 3:1 (25:18, 30:32, 25:18, 25:15)

Japonia - Bułgaria 3:2 (22:25, 25:19, 16:25, 25:19, 21-19)

niedziela, 16 czerwca

Japonia - Australia 3:2 (25:18, 25:27, 23:25, 25:22, 17:15)

Włochy - Bułgaria 3:1 (17:25, 22:25, 27:25, 18:25)

Cannes (Francja)

piątek, 14 czerwca

USA - Argentyna 3:1 (25:22, 25:19, 21:25, 25:21)

Francja - Niemcy 3:1 (24:26, 25:20, 25:19, 25:20)

sobota, 15 czerwca

USA - Niemcy 3:1 (25:22, 21:25, 25:19, 25:20)

Argentyna - Francja 3:1 (25:18, 25:17, 19:25, 25:20)

niedziela, 16 czerwca

Argentyna - Niemcy 3:2 (25:19, 23:25, 23:25, 25:23, 15:10)

Francja - USA 1:3 (25:23, 22:25, 26:28, 25:27)

Gondomar (Portugalia)

piątek, 14 czerwca

Serbia - Brazylia 3:2 (17:25, 25:22, 17:25, 25:20, 15-12)

Portugalia - Chiny 3:0 (25:22, 25:17, 25:23)

sobota, 15 czerwca

Brazylia - Chiny 3:0 (25:15, 25:18, 25:22)

Serbia - Portugalia 3:2 (21:25, 25:15, 25:22, 30:32, 15-9)

niedziela, 16 czerwca

Chiny - Serbia 1:3 (17:25, 22:25, 27:25, 18:25)

Portugalia - Brazylia 0:3 (19:25, 21:25, 18:25)

Tabela:

M Z P sety pkt

1. Iran 9 8 1 26-7 24

2. Brazylia 9 8 1 26-10 22

3. Włochy 9 7 2 22-10 21

4. Rosja 9 7 2 22-11 20

5. Francja 9 6 3 22-14 19

6. USA 9 5 4 18-17 16

7. Polska 9 5 4 20-17 15

8. Serbia 9 5 4 21-21 13

9. Argentyna 9 4 5 17-18 12

10. Kanada 9 4 5 17-18 12

11. Japonia 9 4 5 15-20 10

12. Bułgaria 9 3 6 14-23 8

13. Portugalia 9 2 7 9-22 7

14. Niemcy 9 2 7 12-27 6

15. Australia 9 1 8 14-24 7

16. Chiny 9 1 8 6-24 4

O kolejności w tabeli jako pierwsze kryterium decyduje liczba zwycięstw.