W finale Ligi Narodów Polacy przegrali 1:3 z Brazylią. Tym samym rywale zarobili milion dolarów, a nasi siatkarze otrzymali o połowę mniejszą premię.



Liga Narodów w 2018 roku zastąpiła rozgrywki Ligi Światowej mężczyzn i World Grand Prix kobiet. Wtedy ustanowiono wysokość nagród, które przyznaje się w tych rozgrywkach.

Każdy wygrany mecz premiowany jest dziewięcioma tysiącami dolarów. Przegrani otrzymują cztery tysiące.

Milion dolarów do wygrania

Drużyna, która wygra całą edycję Ligi Narodów otrzymuje milion dolarów. Premia za drugie miejsce wynosi 500 tysięcy dolarów, za trzecie 300 tysięcy, a za czwarte 150 tysięcy.

Przewidziano też nagrody indywidualne. Każdy siatkarz, który znajdzie się w najlepszej drużynie rozgrywek otrzymuje 10 tysięcy dolarów. Z kolei zawodnik, który zostanie MVP Ligi Narodów może liczyć na premię w wysokości 30 tysięcy dolarów. Tyle dostali Bartosz Kurek i Brazylijczyk Wallace, którzy razem zostali wybrani najlepszymi zawodnikami rozgrywek.

Równe nagrody dla kobiet i mężczyzn w Lidze Narodów

Co ważne, nagrody Lidze Narodów kobiet i mężczyzn są takie same. Światowej federacji zależy bowiem na promowaniu równości płci. W obecnej edycji FIVB zrobiła to także, angażując najlepszych siatkarzy, jako ambasadorów swojej akcji. Wystąpili oni w specjalnych kolorowych koszulkach. W polskiej drużynie, w pierwszym secie meczu finałowego, w tym stroju grał Bartosz Kurek.

