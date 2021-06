Polacy wygrali w półfinale 3:0 ze Słowenią i awansowali do finału imprezy, gdzie zmierzą się z Brazylią. Zmartwieniem stał się uraz Jakuba Kochanowskiego, który już w pierwszym secie zmusił do zejścia z placu gry polskiego siatkarza.

Zaraz po spotkaniu selekcjoner Vital Heynen wyjaśniał i uspokajał, że nie stało się nic poważnego. Nie chciał jednak zdradzić, czy Kochanowski zagra przeciwko Brazylii "Nie chciałbym podejmować żadnej nieodpowiedzialnej decyzji i ryzykować" powiedział tajemniczo.

Więcej konkretów, na temat tego, co stało się Kochanowskiemu, zdradził Michał Gogol, asystent Heynena - Kochanowski poczuł się źle, chodziło o jego mięśnie brzucha. Szybko to zgłosił. To raczej profilaktyka, ale na tę chwilę nie jest to poważny uraz, nie wykluczy Kuby na jakiś dłuższy czas - powiedział w wywiadzie dla "WP Sportowe Fakty".

Niewykluczone więc, że Kochanowski zagra przeciwko Brazylii w finale Ligi Narodów siatkarzy. Mecz odbędzie się w niedzielę 27 czerwca o 15:00. Relacja na żywo w Interii, transmisja w Polsacie Sport.

