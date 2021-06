"Cieszymy się z tego drugiego miejsca, choć jak przegrywa się finał, to na pewno nie jest to miłe uczucie. Ale wykonaliśmy tam dużą pracę na treningach. Zrealizowaliśmy zakładany plan. To drugie miejsce to niewątpliwie sukces. Trzeba się z tego cieszyć. Mamy nadzieję, że za kilka tygodni będziemy się cieszyć z wygranego finału" - zaznaczył Kubiak, nawiązując do zbliżających się igrzysk w Tokio.

"Biało-Czerwoni" dostali teraz cztery dni wolnego, a później mają się stawić na zgrupowaniu w Spale. Następnie wezmą udział w Memoriale Huberta Wagnera w Krakowie, a potem udadzą się do Japonii.

