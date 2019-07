Trener Vital Heynen opuścił reprezentację Polski siatkarzy przed meczem o brązowy medal Ligi Narodów z Brazylią. - Niepoważnie potraktował zawodników, którzy są w Chicago - mówi Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Heynen podjął decyzję po półfinałowej porażce z Rosją. Wcześniej stwierdził, że obiecał siatkarzom biorącym udział w Final Six LN, że zostanie z nimi, dopóki będą wygrywać. Belg wraca do podstawowych zawodników kadry, którzy trenują w Zakopanem.



- Od początku mówił, że chciałby wrócić szybciej. Ale nikt z nas się nie spodziewał takich wyników. Teraz trener Heynen uważa, że jeśli będzie 24 godziny wcześniej z drużyną, która trenuje w Zakopanem, będzie to dla niej dobre - stwierdził Kasprzyk w studiu Polsatu Sport.

Prezes PZPS przyznał jednak, że Belg nie miał jego zgody na pozostawienie drużyny, która walczy o medal.



- Trener rozmawiał z dyrektorem szkolenia i menedżerem reprezentacji. Jadę wyjaśnić tę sprawę. Jestem bardzo zaskoczony, bo miał zostać do końca. Uważam, że niepoważnie potraktował zawodników, którzy są w Chicago. Nie do końca jest to jednak porzucenie miejsca pracy, bo jednak nie jedzie na wakacje, a do grupy, która trenuje przed najważniejszym turniejem w tym sezonie - mówi Kasprzyk.



Większość drużyny biorącej udział w Final Six LN stanowią młodzi siatkarze. To oni w niedzielny wieczór czasu polskiego zagrają z Brazylią. Ich starsi koledzy trenują w Zakopanem przed kwalifikacjami olimpijskimi - turniej rusza 9 sierpnia w Gdańsku. Heynena w niedzielę zastępuje Jakub Bednaruk.

