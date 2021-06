Spotkanie Polska - Niemcy zakończy 12. kolejkę spotkań Ligi Narodów. Dla podopiecznych Vitala Heynena pojedynek na duże znaczenie. "Biało-Czerwoni" walczą o awans do najlepszej czwórki. Obecnie mistrzowie świata zajmują w tabeli drugie miejsce z dziewięcioma zwycięstwami i dwoma porażkami na koncie. W dorobku mają 27 punktów. Nawet jeśli nasz zespół wygra za trzy punkty, to i tak nie wyprzedzi liderującej Brazylii, ale mocno przybliży się do półfinału. "Canarinhos" w 12 meczach zanotowali tylko jedną porażkę i mają na koncie 32 "oczka". W czwartek bez żadnych problemów ograli najsłabszy zespół w stawce Australią 3:0.

Polacy są zdecydowanym faworytem pojedynku z Niemcami i to bez względu na to, jakim skład desygnuje do gry Heynen. Kadrowicze oczywiście walczą o jak najlepszy wynik w Lidze Narodów, ale w tle jest równie istotna wewnętrzna rywalizacja o miejsce w kadrze na igrzyska olimpijskie w Tokio.



Niemcy w tegorocznej edycji Ligi Narodów spisują się słabo. Wygrali zaledwie cztery mecze i zanotowali aż siedem porażek. W środę dostali lanie od Kanadyjczyków, a dzień wcześniej nie ugrali nawet seta w starciu z Japonią.



Niespodzianką dnia jest porażka Serbów z Argentyną 0:3.



Wyniki zakończonych czwartkowych spotkań:

Argentyna - Serbia 3:0 (27:25, 25:20, 26:24)

Bułgaria - Rosja 0:3 (17:25, 22:25, 17:25)

Japonia - Kanada 0:3 (22:25, 23:25, 18:25)

Australia - Brazylia 0:3 (17:25, 22:25, 12:25)

