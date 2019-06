Polscy siatkarze grają z Chinami w meczu kończącym turniej Ligi Narodów w Ningbo. Śledź przebieg spotkania w Interii.

Zdjęcie Czy polscy siatkarze odniosą kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów? /www.fivb.org



W Ningbo Polacy grają w kratkę. Na otwarcie turnieju, w mocno eksperymentalnym składzie, "Biało-Czerwoni" przegrali z Francją 1:3. Dzień później podopieczni Vitala Heynena pokonali Bułgarię 3:1.



Gospodarze zawodów ograli Bułgarów 3:0 i gładko przegrali w trzech setach z "Trójkolorowymi". Selekcjonerem Chin jest dobrze znany w Polsce Raul Lozano. To pod wodzą Argentyńczyka Orły zdobyły srebrny medal mistrzostw świata w 2006 roku.



W pierwszym niedzielnym spotkaniu w Ningbo doszło do niespodzianki. Bułgarzy wygrali z Francją 3:2. Dla "Trójkolorowych" była to pierwsza porażka w obecnej edycji Ligi Narodów. Z tego powodu spotkanie Polaków z Chińczykami rozpoczęło się z kilkunastominutowym opóźnieniem.

Problemy żołądkowe, które dotknęły "Biało-Czerwonych", na szczęście minęły i prawie wszyscy zawodnicy są do dyspozycji Heynena. Debiutu w reprezentacji nie będzie miło wspominał Michał Szałacha, który w starciu z Francją doznał kontuzji palca i czeka go operacja. To oznacza, że w tym roku w Lidze Narodów już nie zagra.

Heynen, do czego zdążył nas już przyzwyczaić, tradycyjnie dokonał roszad w wyjściowym składzie. Za rozegranie odpowiada Marcin Komenda, a nie jak w pojedynku z Bułgarią Fabian Drzyzga. Już w pierwszej akcji trener Orłów poprosił o challenge. Bartosz Bednorz zaatakował w aut, ale nasi siatkarze byli przekonani, że było po bloku. Okazało się, że nie mieli racji i punkt trafił na konto rywali. Bednorz szybko się zrehabilitował i w następnej akcji nie było już żadnej wątpliwości.

Chiny - Polska 4:6 - trwa I set

Chiny: Qingyao Dai, Chuan Jiang, Zhejia Zhang, Longhai Chen, Libin Liu, Guojun Zhan, Jiahua Tong (libero)



Polska: Piotr Nowakowski, Dawid Konarski, Marcin Komenda, Mateusz Bieniek, Tomasz Fornal, Bartosz Bednorz, Paweł Zatorski (libero)