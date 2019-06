Brazylia pokonała Kanadę 3:0 w meczu kończącym przedostatnią serię spotkań fazy grupowej Ligi Narodów siatkarzy i powróciła na pierwsze miejsce w tabeli. Wcześniej Polacy po zwycięstwie z Niemcami i przy porażce Włochów z Francuzami zapewnili sobie miejsce w turnieju finałowym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Dawid Konarski po meczu z USA (3:2). Wideo INTERIA.TV

Do Final Six w Chicago (10-14 lipca) awansowało pięć czołowych zespołów. Oprócz Brazylii i Polski są to Iran, Rosja i Francja. Stawkę uzupełniają gospodarze.

Reklama

W ostatniej kolejce spotkań Polska zagra w niedzielę w Lipsku z Portugalią (godz. 17.00).



Wyniki:

Lipsk, Niemcy

piątek, 28 czerwca

Polska - Japonia 3:1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:20)

Niemcy - Portugalia 3:1 (28:26, 20:25, 25:10, 25:23)

sobota, 29 czerwca

Niemcy - Polska 1:3 (19:25, 25:21, 14:25, 23:25)

Portugalia - Japonia 1:3 (20:25, 22:25, 25:22, 20:25)

niedziela, 30 czerwca

Niemcy - Japonia (14.00)

Polska - Portugalia (17.00)

Brisbane, Australia

piątek, 28 czerwca

Argentyna - Chiny 3:1 (25:17, 20:25, 25:21, 25:19)

Rosja - Australia 3:0 (25:20, 25:15, 25:18)

sobota, 29 czerwca

Argentyna - Rosja 2:3 (19:25, 25:22, 18:25, 25:21, 11:15)

Australia - Chiny 3:1 (24:26, 25:15, 25:22, 25:18)

niedziela, 30 czerwca

Chiny - Rosja (5.00)

Australia - Argentyna (8.00)

Płowdiw, Bułgaria

piątek, 28 czerwca

Iran - Serbia 3:1 (25:23, 26:28, 25:22, 25:19)

Bułgaria - USA 3:1 (21:25, 25:19, 25:23, 25:23)

sobota, 29 czerwca

USA - Serbia 3:1 (14:25, 25:20, 29:27, 26:24)

Bułgaria - Iran 0:3 (23:25, 23:25, 21:25)

niedziela, 30 czerwca

Iran - USA (16.00)

Serbia - Bułgaria (19.40)

Zdjęcie Brazylia jest najbliżej pierwszego miejsca / Getty Images

Brasilia, Brazylia

piątek, 28 czerwca

Kanada - Włochy 3:1 (15:25, 25:20, 25:22, 25:18)

Brazylia - Francja 3:1 (23:25, 25:18, 25:23, 25:23)

sobota, 29 czerwca

Francja - Włochy 3:1 (27:25, 25:19, 21:25, 25:20)

Brazylia - Kanada 3:0 (25:20, 25:19, 25:19)

niedziela, 30 czerwca

Kanada - Francja (21.00)

Brazylia - Włochy (0.00 w nocy z niedzieli na poniedziałek)

Tabela:

1. Brazylia 14 13 1 41-14 36

2. Iran 14 12 2 38-12 36

3. Rosja 14 11 3 34-17 31

4. Francja 14 10 4 35-18 31

5. Polska 14 10 4 35-25 27

6. Włochy 14 8 6 30-22 25

7. USA 14 8 6 29-24 25

8. Kanada 14 8 6 29-26 23

9. Argentyna 14 7 7 30-26 23

10. Japonia 14 6 8 24-30 17

11. Serbia 14 5 9 25-36 14

12. Bułgaria 14 5 9 21-35 13

13. Australia 14 3 11 20-34 13

14. Niemcy 14 3 11 21-38 11

15. Portugalia 14 2 12 12-37 7

16. Chiny 14 1 13 9-39 4

O kolejności w tabeli jako pierwsze kryterium decyduje liczba zwycięstw