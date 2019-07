Polscy siatkarze walczą z Brazylią o brązowy medal Ligi Narodów. "Biało-Czerwoni" muszą sobie jednak radzić bez trenera Vitala Heynena. Śledź przebieg spotkania na żywo z Interią.

To był dla Polaków piękny turniej. Heynen wysłał na Final Six drużynę złożoną przede wszystkim z młodych zawodników, którzy dopiero zbierają reprezentacyjne szlify. "Biało-Czerwoni" zagrali jednak na nosie ekspertom i najpierw pokonali Brazylię, a potem Iran. Przegrali dopiero w półfinale, gdzie musieli uznać wyższość Rosji. Skończyło się wynikiem 1-3.



W niedzielę walczą o to, by z zawodów w Chicago wrócić z czymś więcej niż zebranym doświadczeniem i pięknymi wspomnieniami. W meczu o brązowy medal ponownie mierzą się z Brazylią, która z marzeniami o finale pożegnała się po pięciosetowym thrillerze ze Stanami Zjednoczonymi.



Tym razem Polakom nie pomaga Heynen. Belg zdecydował, że wróci do Polski. Tam będzie przyglądać się podstawowym siatkarzom jego kadry, którzy trenują w Zakopanem. Pierwotnie miał opuścić USA już po fazie grupowej, ale obiecał zawodnikom, że pozostanie z nimi, dopóki będą wygrywać. W niedzielę zastępuje go Jakub Bednaruk.



Początek spotkania był wyrównany, choć Polacy szybko zatrzymali rywali blokiem i chwilę później zaczęli wypracowywać sobie przewagę. Problemy z zakończeniem ataku miał szczególnie Wallace. "Biało-Czerwoni" szybko "złapali" też podwójnym blokiem Leala. Przy stanie 11-8 dla Polski trener rywali poprosił o przerwę, by zatrzymać rozpędzonych Polaków. Brazylijczycy mieli problem z zagrywką - już przed drugą przerwą techniczną zepsuli aż osiem serwisów.



Po niej Brazylijczycy zaczęli mylić się również w innych elementach i Polacy "uciekli" im na pięć punktów. Dobrze w ataku spisywali się Bartosz Bednorz i Łukasz Kaczmarek. Podwójny blok tego drugiego i Norberta Hubera dał "Biało-Czerwonym" prowadzenie 22-14. Chwilę później siatkarze znad Wisły mogli cieszyć się z wygranego seta.



Na drugą partię Brazylijczycy wyszli z dwoma zmianami w podstawowej szóstce - na parkiecie pozostali wprowadzeni pod koniec poprzedniej partii Bruno Rezende i Mauricio. Z nimi drużyna nie przypominała już zagubionych siatkarzy z pierwszych minut meczu i rozpoczęła seta od prowadzenia. Tyle że przy stanie 6-6 w polu zagrywki stanął Bednorz i po jego dwóch asach ( po jednym z uderzeń piłka leciała z prędkością 120 km/h) Polacy wyszli na prowadzenie.



To był dla drużyny sygnał do ataku. Punkt zagrywką zdobył również Karol Kłos, po chwili znów zadziałał polski blok. Brazylijczycy ani się obejrzeli, a już musieli odrabiać czteropunktową stratę. Po chwili przewaga Polaków wzrosła do sześciu punktów. W końcu skutecznie zaatakował Huber, który jako jedyny w drużynie grał nieco poniżej możliwości. Renan Dal Zotto, trener rywali, zmieniał kolejnych zawodników - do kwadratu dla rezerwowych udali się Leal i Wallace. To nieco poprawiło nieco ich grę i zrobiło się tylko 19-17. Do pomocy w przyjęciu zagrywki został więc wysłany Jędrzej Gruszczyński, czyli nominalny libero, który zastąpił Bednorza.



Polska - Brazylia 1-0 (25-17, 21-19) - trwa II set

Polska: Komenda, Kaczmarek, Kwolek, Huber, Kłos, Bednorz oraz Popiwczak (libero), Gruszczyński



Brazylia: Fernando, Wallace, Leal, Lucas, Lucarelli, Flavio oraz Maique (libero), Thales (libero), Bruno, Mauricio, Alan, Douglas



Zdjęcie Polscy siatkarze od początku spotkania mieli wiele powodów do świętowania / KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / AFP

