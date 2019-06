Polscy siatkarze zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów w Chicago. Przesądziło o tym zwycięstwo Francuzów nad Włochami 3:1 w meczu rozegranym w Brasilii. Wcześniej w Lipsku "Biało-Czerwoni" w takim samym stosunku pokonali Niemców.

Mecz w Brasilii był bardzo ważny dla obu drużyn. Zarówno Francuzi, jak i Włosi walczyli o awans do Final Six. Siatkarze Italii musieli wygrać, aby przedłużyć swoje szanse, ale po dwóch przegranych setach nie zanosiło się na to. W trzecim więcej błędów popełnili "Trójkolorowi", jednak w czwartym ponownie byli górą, zapewniając awans sobie i "Biało-Czerwonym".

Na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek Polacy mają bilans 10 wygranych i czterech porażek, co oznacza, że nie mogą zająć miejsca niższego niż piąte. W tej sytuacji bez znaczenia będzie wynik ich ostatniego, niedzielnego meczu w Lipsku z Portugalią.

Znani są już wszyscy uczestnicy turnieju finałowego. W Chicago wystąpią: Iran, Brazylia, Rosja, Polska, Francja oraz gospodarz - USA.

Turniej Final Six odbędzie się w dniach 10-14 lipca.