Z 25 do 14. Nawet takie ograniczenie w liczbie zawodników zgłoszonych do Ligi Narodów, ma rozważać Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB). To byłby duży problem dla reprezentacji Polski i jej selekcjonera Vitala Heynena.

"Jutro nad sprawą ma debatować komisja trenerska FIVB, a decyzja zapadnie w lutym. Na pewno liczba zawodników będzie znacznie mniejsza niż 25, ale jak radykalne będą cięcia, tego nie wiadomo" - powiedział Mirosław Przedpełski, przedstawiciel Polski w FIVB, cytowany przez "Przegląd Sportowy".

Według gazety działacze FIVB myśleli nawet o tym, aby ograniczyć składy na Ligę Narodów do 14 siatkarzy, a na zmiany pozwolić tylko w przypadku kontuzji.

Skąd taki pomysł? W zeszłym sezonie kilka reprezentacji, w tym Polska, w wielu meczach wystawiało rezerwowe składy. Heynen też z tego korzystał, nawet na turniej finałowy w Chicago wysłał "drugi garnitur". W tym roku pewnie byłoby podobnie, przecież najważniejszą imprezą są igrzyska olimpijskie w Tokio.

"Biało-Czerwoni" w 2019 roku zajęli trzecie miejsce w Lidze Narodów. Ta impreza powstała w miejsce organizowanej w latach 1990-2017 Ligi Światowej.

Początek tegorocznej Ligi Narodów zaplanowano na weekend 22-24 maja. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 1-5 lipca w Turynie.