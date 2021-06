Bartosz Kurek, wybrany MVP po finale Ligi Narodów, przykuł w niedzielnym meczu uwagę nie tylko formą, ale też nietypową koszulką. Wraz z Brazylijczykiem Wallacem w pierwszej przerwie technicznej przebrali się w przygotowane wcześniej stroje, na których - obok nazwisk obu siatkarzy - pojawiły się też nazwiska siatkarek. Na koszulce Brazylijczyka umieszczono nazwisko Natalii Gonczarowej. Natomiast na koszulce Polaka - Iriny Korolewej. Nieprzypadkowo - te właśnie zawodniczki noszą na co dzień takie same numery na koszulkach, jak Wallace i Kurek. W przypadku Kurka i Korolewej to numer "sześć".

To akcja przeprowadzona w ramach szerszej kampanii "Equal Jersey". Chodzi w niej o zwrócenie uwagę na kwestię równouprawnienia płci w sporcie. Organizatorzy akcji wspominają, jakim wyzwaniem jest walka z "często istniejącymi nierównościami między płciami w świecie sportu".

JK