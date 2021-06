Brazylia pokonała Polskę w finale Ligi Narodów. Po finałowym starciu przyznano także indywidualne wyróżnienia. W "mistrzowskim składzie" znalazło się miejsce dla aż czterech Polaków.

Indywidualną nagrodę odebrał Michał Kubiak jako jeden z dwóch najlepszych przyjmujących. Drugim wyróżnionym był Brazylijczyk Joandry Leal. Kolejnymi nagrodzonymi byli Mateusz Bieniek, polski środkowy, a także rozgrywający Fabian Drzyzga. Nagrodę dla libero odebrał z kolei Brazylijczyk Thales.

Niespodzianką było wyróżnienie aż dwóch MVP. Tytuł ten powędrował do Bartosza Kurka oraz do Brazylijczyka Wallace’a. Obaj zostali również wybrani do "mistrzowskiej szóstki", na pozycję atakujących.

JK