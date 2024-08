Leon "znokautowany", mogło być naprawdę źle. Kuriozalna sytuacja na IO

Siatkarska reprezentacja Polski mężczyzn nie tylko przerwała "klątwę ćwierćfinału" na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ale i przedarła się ostatecznie w wielkim stylu do finału zmagań. Po drodze nie obyło się jednak bez pewnych problemów związanych z urazami zawodników i mało brakowało, by do grona kontuzjowanych graczy trafił też Wilfredo Leon, a to wszystko przez... Tomasza Fornala. Na szczęście skończyło się tylko na chwili strachu.