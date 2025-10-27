Leon ujawnia prawdę. Dostał ofertę gry pod inną flagą. Roczne zarobki razy 10

Wilfredo Leon swoje dorosłe życie związał z naszym krajem na dobre i na złe. W 2015 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Cztery lata później zadebiutował w biało-czerwonych barwach.

Ma 32 lata. Jest jednym z filarów drużyny narodowej, cieszy się mianem jednego z najlepszych siatkarzy świata. Jako kadrowicz jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Ale jego życiowe ścieżki mogły dzisiaj biec w zupełnie innych rejonach świata.

Wilfredo Leon nie uległ Turkom. Wybrał Polskę. To była kluczowa decyzja jego życia

Jako 16-latek został zaskoczony propozycją, jaką na serbskiej ziemi złożyli mu Turcy. Odwiedzili go w pokoju hotelowym w trakcie Ligi Światowej. Zaproponowali grę pod ich flagą w zamian za 20 tys. euro.

- Miałem kopertę w ręce. Widziałem te pieniądze i czułem się źle - opowiada Leon w podcaście "W cieniu sportu" prowadzonym przez Łukasza Kadziewicza. - Mama, tata... Co oni powiedzą o tym? I jak ja wytrzymam bez widzenia się z nimi? Nie znałem tego kraju.

Decyzja nie była dla Leona trudna. Odmówił. Reprezentował wtedy jeszcze barwy Kuby (2007-12). Pieniądze, które mu oferowano, odpowiadały 10-letnim zarobkom w jego ojczyźnie.

Gdyby przystał wówczas na propozycję Turków, zapewne nie poznałby Małgorzaty Gronkowskiej. Pobrali się w 2016 roku. Wychowują trójkę dzieci - 8-letnią Natalię, 6-letniego Cristiana i 2-letnią Selenę.

