Leon mógł w ogóle nie zostać siatkarzem. Jedna kluczowa decyzja zaważyła na wszystkim
Wilfredo Leon, odkąd tylko zadebiutował w reprezentacji Polski w 2019 roku, jest prawdziwą podporą ekipy "Biało-Czerwonych" z którą sięgnął po absolutnie najwyższe laury w siatkówce. Ta piękna historia jednak mogłaby w ogóle się nie wydarzyć, gdyby urodzony na Kubie zawodnik postawił na inny sport w dzieciństwie - na dyscyplinę, do której podobno miał prawdziwą smykałkę.
Wilfredo Leon to bez dwóch zdań ikoniczna postać dla polskiej siatkówki w ostatnich latach - przyjmujący od lata 2019 roku, a więc od momentu swojego debiutu w biało-czerwonych barwach, bez dwóch zdań jest jednym z liderów naszej kadry, z którą sięgał po medale na praktycznie wszystkich najważniejszych imprezach.
Do tego wszystkiego w sezonie 2024/2025 po raz pierwszy sprawdził się też na klubowym poletku w Polsce, dołączając do Bogdanki LUK Lublin i... można powiedzieć że z marszu sięgnął po mistrzostwo, a potem wicemistrzostwo kraju.
To wszystko, jak i wcześniejsze popisy Leona również i w drużynie narodowej Kuby, z którą wszak wywalczył niegdyś m.in. wicemistrzostwo globu, mogłoby się nie wydarzyć gdyby na początku swej przygody ze sportem postawił on na inną dyscyplinę...
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Wilfredo Leon uwielbia baseball. Towarzyszył mu od dzieciństwa tak jak siatkówka
Mowa tu konkretnie o baseballu, czołowym sporcie na Kubie, w którego grywali też m.in. wujkowie Leona. Przyszły "Biało-Czerwony" również miał dryg do tej gry, podobnie jak jej odmiany, softballu. "Wilfredito miał ku temu ogromne predyspozycje, ale siatkówka wygrała" - wspominał swego czasu ojciec gracza Bogdanki, Wilfredo Leon Hechavarria w wywiadzie dla Edyty Kowalczyk z "Onet Przeglądu Sportowego".
"Na Kubie dzieciaki w wieku 5-6 lat grają na ulicy w baseball, futbol i inne gry. Dookoła jeżdżą samochody, dzieją się różne rzeczy, naprawdę jest niebezpiecznie. Widziała jednak, że potrzebuję wyładować gdzieś energię, stąd pojawiła się siatkówka, potem baseball, a nawet piłka nożna. Choć muszę przyznać, że nie byłem w nią najlepszy" - wspominał z kolei Leon junior w rozmowie z Grzegorzem Mędrzejewskim dla portalu siatka.org.
Nawet będąc już całkiem utytułowanym zawodnikiem nie utracił on swej baseballowej pasji. W 2019 roku, podczas swoistej sesji AMA przeprowadzonej przez Polsat Sport, przyjmujący stwierdził, że wciąż żywo interesuje się wspomnianą dyscypliną, jednak w domyśle mowa tu była już raczej o stronie czysto kibicowskiej.
Dla Polski dobrze się stało, że Wilfredo Leon poszedł w ślady swojej matki, Aliny Venero Bozy, również silnie związanej z siatkówką. Jednocześnie zawsze kwestią domysłów pozostanie to, czy tak uzdolniona postać jak W. L. nie zrobiłaby również kariery jako pałkarz czy miotacz... Kubańska reprezentacja także i tu dałaby mu szansę na liczne trofea - wystarczy wspomnieć, że aż 25 razy sięgała ona jak dotychczas po baseballowe mistrzostwo świata. To wszystko to jednak już czysta fantastyka.