Leon mógł w ogóle nie zostać siatkarzem. Jedna kluczowa decyzja zaważyła na wszystkim

Wilfredo Leon to bez dwóch zdań ikoniczna postać dla polskiej siatkówki w ostatnich latach - przyjmujący od lata 2019 roku, a więc od momentu swojego debiutu w biało-czerwonych barwach, bez dwóch zdań jest jednym z liderów naszej kadry, z którą sięgał po medale na praktycznie wszystkich najważniejszych imprezach.

Do tego wszystkiego w sezonie 2024/2025 po raz pierwszy sprawdził się też na klubowym poletku w Polsce, dołączając do Bogdanki LUK Lublin i... można powiedzieć że z marszu sięgnął po mistrzostwo, a potem wicemistrzostwo kraju.

To wszystko, jak i wcześniejsze popisy Leona również i w drużynie narodowej Kuby, z którą wszak wywalczył niegdyś m.in. wicemistrzostwo globu, mogłoby się nie wydarzyć gdyby na początku swej przygody ze sportem postawił on na inną dyscyplinę...

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Wilfredo Leon uwielbia baseball. Towarzyszył mu od dzieciństwa tak jak siatkówka

Mowa tu konkretnie o baseballu, czołowym sporcie na Kubie, w którego grywali też m.in. wujkowie Leona. Przyszły "Biało-Czerwony" również miał dryg do tej gry, podobnie jak jej odmiany, softballu. "Wilfredito miał ku temu ogromne predyspozycje, ale siatkówka wygrała" - wspominał swego czasu ojciec gracza Bogdanki, Wilfredo Leon Hechavarria w wywiadzie dla Edyty Kowalczyk z "Onet Przeglądu Sportowego".

"Na Kubie dzieciaki w wieku 5-6 lat grają na ulicy w baseball, futbol i inne gry. Dookoła jeżdżą samochody, dzieją się różne rzeczy, naprawdę jest niebezpiecznie. Widziała jednak, że potrzebuję wyładować gdzieś energię, stąd pojawiła się siatkówka, potem baseball, a nawet piłka nożna. Choć muszę przyznać, że nie byłem w nią najlepszy" - wspominał z kolei Leon junior w rozmowie z Grzegorzem Mędrzejewskim dla portalu siatka.org.

Nawet będąc już całkiem utytułowanym zawodnikiem nie utracił on swej baseballowej pasji. W 2019 roku, podczas swoistej sesji AMA przeprowadzonej przez Polsat Sport, przyjmujący stwierdził, że wciąż żywo interesuje się wspomnianą dyscypliną, jednak w domyśle mowa tu była już raczej o stronie czysto kibicowskiej.

Dla Polski dobrze się stało, że Wilfredo Leon poszedł w ślady swojej matki, Aliny Venero Bozy, również silnie związanej z siatkówką. Jednocześnie zawsze kwestią domysłów pozostanie to, czy tak uzdolniona postać jak W. L. nie zrobiłaby również kariery jako pałkarz czy miotacz... Kubańska reprezentacja także i tu dałaby mu szansę na liczne trofea - wystarczy wspomnieć, że aż 25 razy sięgała ona jak dotychczas po baseballowe mistrzostwo świata. To wszystko to jednak już czysta fantastyka.

Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News

Wilfredo Leon Filip Naumienko East News

Wilfredo Leon volleyballworld.com materiały prasowe





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