Leon milionerem, Lewandowski gra w innej lidze. 20-krotna różnica

Wilfredo Leon przez wiele lat nie grał w Polsce. Przyjmujący naszej reprezentacji swoją wielką karierę budował na występach poza granicami naszego kraju. To sprawiało także, że jego zarobki były zdecydowanie większe od zawodników, którzy na co dzień występują na parkietach dawnej Plus Ligi.

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Pod tym względem Leon najlepiej wyglądał, gdy występował w barwach rosyjskiego Zenita Kazań oraz włoskiej Perugii. Wówczas jego pensja szacowana była na kwotę około półtora miliona dolarów rocznie. To czyniło go najlepiej zarabiającym siatkarzem na świecie. Sytuacja się jednak zmieniła.

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Wszystko przez transfer do Polski. Latem 2024 roku na stole Leona leżały różne propozycje kontraktowe. Ostatecznie zdecydował się na podpisanie umowy z Bogdanką LUK-Lublin. Taki wybór oznaczał znaczącą obniżkę zarobków, ale był podyktowany kwestiami rodzinnymi.

Wedle medialnych doniesień w zespole wicemistrzów Polski Wilfedo ma zarabiać kwotę rzędu 800-900 tysięcy euro rocznie. To obniżka o około 500 tysięcy w stosunku do tego, do czego Wilfredo mógł się przez lata przyzwyczaić. Przeliczając to na dolary po obecnym kursie wychodzi nieco ponad milion dolarów, a na złotówki niespełna cztery miliony.

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To jednak nic przy tym, ile rocznie inkasuje inna polska gwiazda - Robert Lewandowski. Zarobki kapitana reprezentanta Polski szacowane są na zdecydowanie większe od tych Wilfredo. Według Sebastiana Staszewskiego z portalu "WP SportoweFakty" "Lewy" z bonusami inkasuje około 20 milionów dolarów rocznie.

Taka suma przekłada się na około 76 milionów złotych rocznie. Napisać, że różnica między tą dwójką jest znacząca to jak nic nie napisać. Z Lewandowskim pod względem zarobków nie może konkurować nawet Iga Świątek, która przez całą swoją karierę "ledwie" przekroczyła 45 milionów dolarów.

Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin Piotr Matusewicz East News





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