Drzyzga na parkietach PlusLigi nadal jednak udowadnia, że jest klasowym siatkarzem. Po ostatnich udanych miesiącach w barwach Asseco Resovii Rzeszów wydawało się, że 33-latek znajdzie uznanie w oczach Grbicia. Tak się jednak nie stało, a szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" powołał do szerokiej kadry czterech innych rozgrywających: Marcina Janusza, Marcina Komendę, Jana Firleja i Grzegorza Łomacza.

Fabian Drzyzga bez powołania. Co na to Nikola Grbić?

Selekcjoner dopytywany o swoją decyzję wyjaśnił, że w ubiegłym sezonie postawił na Janusza, który odpłacił się dobrą grą i pomógł drużynie w wywalczeniu wicemistrzostwa świata. - Gdybym teraz poprosił o powrót dwukrotnego mistrza świata, jaką wiadomość wysłałbym do Marcina? W jego głowie mogłaby się pojawić myśl: "Co jeszcze mam zrobić, by zasłużyć na zaufanie trenera?" - mówił w rozmowie z TVP Sport.