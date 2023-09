Reprezentacja Polski siatkarzy dopiero co świętowała zdobycie drugiego w historii tytułu mistrzów Europy, a już za kilkanaście dni przyjdzie walczyć jej o awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Podopieczni Nikoli Grbicia zagrają w chińskim mieście Xi’an. Kiedy odbędą się mecze Polaków w ramach kwalifikacji do igrzysk olimpijskich? Gdzie oglądać spotkania w TV i online live stream? Sprawdź.

Kwalifikacje siatkarzy do igrzysk olimpijskich – podział na grupy. Z kim zagrają Polacy?

Rywalizacja siatkarzy o awans do igrzysk olimpijskich odbędzie się w Rio de Janeiro, Tokio i Xi’an. Każdy turniej kwalifikacyjny to osiem zespołów, które zagrają ze sobą każdy z każdy. Wezmą w nich udział 24 drużyny, które są sklasyfikowane najwyżej w światowym rankingu FIVB. Do igrzysk olimpijskich w Paryżu awansują po dwie najlepsze drużyny z każdego turnieju. Reprezentacja Polski w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich zagra w Chinach, gdzie zmierzy się z Argentyną, Holandią, Kanadą, Meksykiem, Belgią, Bułgarią i reprezentacją gospodarzy.