Nikola Grbić rozumie, że polscy siatkarze mają prawo czuć się zmęczeni. W ostatnich kilku miesiącach wygrali dwa ważne turnieje: Ligę Narodów i mistrzostwa Europy. Teraz stanęli do rywalizacji w zawodach kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich. Nie mają automatycznie zapewnionego biletu do Paryża, co można postrzegać jako pewne kuriozum, wszak są jedną z przewodnich sił w światowej siatkówce. Tymczasem namnożenie tak wielu meczów w krótkim czasie wymusiło na Serbie niestandardową decyzję.