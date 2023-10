Kuriozum w rankingu FIVB. Polacy wygrywają i tracą przewagę przed igrzyskami

To był niezwykle udany sezon polskich siatkarzy. Najpierw wygrali Ligę Narodów, w dodatku świętując złoty medal przed własną publicznością w Gdańsku. Później w znakomitym stylu wygrali mistrzostwa Europy, w finale rozbijając Włochów. Teraz w cuglach wywalczyli kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Przy okazji prowadzona przez Nikolę Grbicia drużyna wyśrubowała niesamowity rekord, wygrywając 24 oficjalne spotkania z rzędu! Po raz ostatni przegrali jeszcze w fazie zasadniczej Ligi Narodów, kiedy w Rotterdamie ulegli 0:3 reprezentacji USA. Już dzień później wygrali jednak 3:1 z Włochami i od tamtej pory nikt ich nie pokonał.

Na tym turnieju walczyliśmy przede wszystkim z głową i fizyką. Zdobyliśmy ten najcenniejszy bilet do Paryża. Kończymy najlepszy sezon w historii polskiej siatkówki. O tym pamiętajmy ~ powiedział w rozmowie z TVP Sport Łukasz Kaczmarek.

Brazylijscy siatkarze zagrają na igrzyskach olimpijskich! Wielka radość po awansie / Polsat Sport / Polsat Sport

Polacy wygrywają i... tracą przewagę

Po tak wspaniałym sezonie Polacy znajdują się na czele rankingu FIVB. Co ciekawe jednak, mimo kompletu zwycięstw w turnieju w chińskim Xi'an, nasza przewaga nad drugimi w rankingu zawodnikami z USA... zmalała. Dlaczego tak się dzieje?

Wszystko przez bardzo skomplikowany system punktowania, opracowany we współpracy z holenderskimi naukowcami. W poprzednim wiele słabszych drużyn było pozbawionych szans punktowania, bo nie rywalizowały one w największych imprezach. Nowy system miał to zmienić i pokazać rzeczywistą siłę poszczególnych drużyn. Obowiązuje od 2020 roku i wydaje się faktycznie lepiej odzwierciedlać potencjał danej reprezentacji. Czasem jednak dochodzi do kuriozalnych sytuacji, jak ta z Polakami.

W nowym systemie algorytm oblicza prawdopodobieństwo każdego wyniku w danym spotkaniu czyli 3:0, 3:1, 3:2 w jedną bądź drugą stronę. Potem, porównuje to z wynikiem z boiska, bierze pod uwagę rangę imprezy i na tej podstawie przyznaje rankingowe punkty. Jeżeli faworyt zagra zgodnie z oczekiwaniami, utrzymuje punkty, może też coś zyskać albo stracić. I tak Polacy np. za zwycięstwo z Chinami zyskali... 0,04 punktu. Wygrana z Argentyną pozwoliła nam zyskać 1,76 punktu.

W tym samym czasie będący na drugiej pozycji w rankingu FIVB Amerykanie zyskiwali znacznie więcej, bo mając trudniejszych rywali dodali do swojego dorobku chociażby 3,46 za mecz z Serbią. I w ostatecznym rozrachunku odrobili do Polaków ponad dziewięć punktów! Spore straty ponieśli Włosi, których porażki w turnieju kosztowały ponad 23 punkty.

Ranking FIVB:

1. Polska - 421,14 pkt.

2. USA - 390,91 pkt.

3. Włochy - 342,43 pkt.

4. Japonia - 340,30 pkt.

5. Brazylia - 338,17 pkt.

6. Argentyna - 314,35 pkt.

7. Słowenia - 307,12 pkt.

8. Francja - 306,80 pkt.

9. Serbia - 253,22 pkt.

10. Niemcy - 249,10 pkt.*

Przed igrzyskami nie musimy patrzeć na ranking

Wywalczenie awansu bezpośrednio z turnieju w Xi'an sprawa, że Polacy nie muszą oglądać się już na ranking FIVB. Jest on jedną z dwóch ścieżek kwalifikacyjnych do Paryża, ale Nikola Grbić i jego podopieczni olimpijskie przepustki już mają, tak że nawet jeśli drużyna USA zdoła nas wyprzedzić po Lidze Narodów, niewiele to zmieni.

Może to co prawda wpłynąć na rozstawienie już w samym turnieju olimpijskim, ale po zmianie systemu rozgrywania siatkarskiego turnieju i losowaniu grup w Paryżu, nie będzie aż tak ważne, jak wcześniej, kiedy to grupy układano na podstawie tegoż rankingu.

Przed Polakami w miarę spokojny początek sezonu, w którym to inni, szczególnie ekipy wciąż walczące o olimpijską kwalifikację, będą musieli walczyć o każde rankingowe punktu. Grbić i jego podopieczni zapewnili sobie ten komfort, że nie muszą już stać z kalkulatorami w rękach.

Reprezentacja Polski / FIVB.com / materiały prasowe

Siatkówka / fivb / materiały prasowe