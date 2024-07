Kuriozalne zarzuty w stronę polskich siatkarzy. Ekspert nie wytrzymał. "Nie wierzę"

Reprezentacja Polski wygrała Memoriał Huberta Jerzego Wagnera , pokonując kolejno Egipt, Niemcy i Słowenię. Najwięcej problemów "Biało-Czerwonym" sprawili nasi zachodni sąsiedzi, którzy wygrali dwa pierwsze sety , wykorzystując słabszą dyspozycję zespołu Grbicia. W starciu ze Słoweńcami nasi kadrowicze również momentami zawodzili, ale przy słabej grze rywali schodziło to na dalszy plan. Mimo to zaczęły krążyć zaskakujące pogłoski na temat aktualnych mistrzów Europy.

Polscy siatkarze celowo grali słabiej? Bednaruk reaguje

"Nie wierzę w żadne maskowanie. Nie robi się maskowania, bo grasz tylko to, co potrafisz. Nie grasz specjalnie gorzej, żeby przeciwnik patrzył na ciebie, że gorzej grasz. Tak się nie robi. To nie jest tak, że Niemcy czy Słoweńcy nie robią siłowni. Wszyscy są w tym samym etapie. (...) Gra nie wyglądała jeszcze najlepiej, ale wierzę w to, że za dwa tygodnie będzie wyglądało dobrze" - powiedział w rozmowie ze Strefą Siatkówki.