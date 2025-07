W najlepsze trwa sezon reprezentacyjny 2025. Powoli do końca zbliża się faza zasadnicza rozgrywek Ligi Narodów. Kadra Polski prowadzona przez Nikolę Grbicia rozegra niebawem turniej w Gdańsku, gdzie według wielu doniesień wystąpić ma "pierwszy garnitur" . Wśród zawodników, którzy zagrają przed polską publicznością, może znaleźć się Bartosz Kurek .

36-latek ma za sobą niezły sezon w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle , czym zapracował sobie na kolejne powołanie do reprezentacji. Mimo to jego koniec w reprezentacji jest już coraz bliżej. O szczegółach dotyczących gry w reprezentacji opowiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Wśród dziennikarzy i ekspertów wielokrotnie pojawiała się dyskusja odnośnie gry Kurka w kadrze już rok temu, przy okazji igrzysk olimpijskich w Paryżu. Przed turniejem niewiadomym było, czy jest to ostatni występ w kadrze siatkarza. On sam też długo nie zabierał głosu w tym temacie. W rozmowie wyznał, że było to spowodowanie brakiem odpowiedzi odnośnie przyszłości.