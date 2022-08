Kurek ujawnił to po wygranej. “Gdyby nie to, dawno dałbym sobie spokój”

“Biało-czerwoni" rozpoczęli Memoriał Huberta Wagnera od zwycięstwa z Iranem w trzech setach . O ile pierwszą i trzecią partię wygrali dość pewnie, o tyle w drugiej to rywale mieli triumf na wyciągnięcie ręki. Prowadzili już 23:20, ale mistrzowie obronili piłki setowe i ostatecznie to oni wygrali 29:27.

- W takim momencie nigdy nie jest się spokojnym. Nastroje nie były najlepsze, bo rywale zdobyli parę punktów z rzędu. Ale staraliśmy się trzymać nerwy na wodzy i wykonywać to, co do nas należy - opisuje Kurek.

Kurek o emocjach. "Czasem przeszkadzają na boisku, ale naprawdę są"

- Lepiej wygrywać niż przegrywać. Ale to cały czas tylko i aż memoriał, mecze towarzyskie. Zawsze jest coś do poprawy. Nigdy nie zagra się meczu idealnego, a ten nawet nie był blisko takiego - uważa Kurek.

- Ekscytacja przed mistrzostwami świata? Gdyby jej nie było, już dawno dałbym sobie spokój z graniem w siatkówkę. To zawsze ogromne święto i radość. I emocje, które w nas siedzą. Może staramy się ich nie pokazywać, bo czasem przeszkadzają na boisku, ale naprawdę są, proszę mi wierzyć - przekonuje Kurek. I dodaje: - Każdy z nas ma robotę do wykonania i swoją rolę. Moja w tym roku jest troszeczkę inna, ale podejście się nie zmienia. Zawsze chcę dać z siebie to, co najlepsze dla dobra ogółu i zespołu.