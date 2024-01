Dla Aleksandra Śliwki poprzedni sezon reprezentacyjny był bardzo udany - przyjmujący razem z kadrą sięgnął po triumf w Lidze Narodów i złoto mistrzostw Europy oraz wywalczył awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. I chociaż obecnie pauzuje ze względu na kontuzję , to i tak jest jednym z pewniaków do wyjazdu na najważniejszą imprezę czterolecia. Sam jednak w rozmowie z TVP Sport był bardzo ostrożny w prognozowaniu, czy dostanie powołanie od Nikoli Grbicia.

Bartosz Kurek wykonał gest w stronę Aleksandra Śliwki. Ten wspomina: Byłem zdziwiony