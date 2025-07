Kurek poruszył temat powrotu. Jedno kluczowe zdanie, na pewno dotrze do Grbicia

Za podopiecznymi Nikoli Grbicia trudne ostatnie dni . W Gdańsku nie wszystko poszło po ich myśli. Mało kto spodziewał się porażki z niżej notowanymi Kubańczykami czy Bułgarami i to przed własną publicznością. Trudne chwile zaczęły się jednak wcześniej. Na treningu poważnej kontuzji nabawił się Aleksander Śliwka. Przyjmujący w obecnie trwającym sezonie reprezentacyjnym już nie zagra. Jeszcze wcześniej z kadry na turniej w Trójmieście wypadł Bartosz Kurek. Atakujący także mierzy się z urazem, lecz nie jest on aż taki poważny jak w przypadku młodszego kolegi.

"W zgrupowaniu nie bierze udziału Bartosz Kurek. Kapitan reprezentacji odczuwał bóle pleców utrudniające trenowanie w pełnym zakresie. Przeprowadzone badania i konsultacje pozwoliły sztabowi medycznemu reprezentacji podjąć decyzję o sposobie leczenia dolegliwości . Proces rozpocznie się niebawem i potrwa kilkanaście dni. Powrót do treningu przewidziany jest na początek przygotowań do wrześniowych mistrzostw świata" - informował w lipcowym komunikacie PZPS.

Od tego momentu jeden z liderów kadry wylewa siódme poty po to, by pojawić się niebawem w koszulce z biało-czerwoną flagą. Jego udział w finałach Ligi Narodów jest wykluczony, ale teraz toczy on walkę o wylot na mistrzostwa świata. Kapitan we wtorek wyjawił, jak obecnie wygląda sytuacja. Posłużył się do tego mediami społecznościowymi. Na Instagramie gwiazdor urządził sesję Q&A. Internauta zadał mu pytanie związane z powrotem. Bartosz Kurek odpowiedział krótko, acz treściwie.