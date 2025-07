Kurek naprawdę to powiedział, tak nazwał drużynę. Nie do wiary

Co więcej podczas najbliższego turnieju, w Gdańsku Serb według wielu głosów ma postawić na możliwie najmocniejszy skład. W ten sposób polscy kibice być może będą mieli okazję na zobaczenie w akcji Bartosza Kurka, kapitana drużyny . Ten na występ w "Biało-Czerwonych" barwach czeka od blisko roku, ponieważ ostatni raz na boisku był w finałowym meczu igrzysk olimpijskich w Paryżu.

W niedawnej rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet atakujący został zapytany o właśnie formę z Francji. Wielu siatkarzy kadry wyjawiło, że podczas rywalizacji o medale zespół nie był w najlepszej dyspozycji. Ten porównał grę zespołu do tej z poprzednich igrzysk w Tokio.

- Uważam, że podczas igrzysk w Tokio graliśmy lepiej niż w Paryżu i nic nam to nie dało. Michał Kubiak miał wtedy problemy zdrowotne, mocno go brakowało i to był problem - powiedział.