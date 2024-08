Nie ma drugiego olimpijskiego złota dla Polski. W finale igrzysk w Paryżu polscy siatkarze byli tłem dla Francuzów . "Biało-Czerwoni", którzy przed spotkaniem musieli stawiać na nogi dwóch kontuzjowanych siatkarzy, przegrali 0:3. Powrót do olimpijskiego finału po 48 latach kończy się srebrnym medalem, co i tak jest wielkim sukcesem polskiej kadry. Marzenia o złocie wybili jej z głów znakomici w sobotę Francuzi, którzy obronili tytuł z Tokio.

- Gratuluję naszym chłopakom, że po prawie pół wieku zagrali w finale igrzysk olimpijskich. Myślę, że to jest wielkie wydarzenie. Docenią to z czasem, bo dzisiaj na pewno, przez pryzmat tego finału, ich myśli pewnie nie są najlepsze. Ale z mojej strony ukłony dla nich, bo zasłużyli na wiele ciepłych słów. Pokazują wciąż, od kilkunastu lat, że polska siatkówka jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy świetnych zawodników - podkreślił jedna z legend Wisły Kraków.

- Dodałbym też takie momenty, jak dwie szalenie ważne piłki, wyciągnięte z dziewiątego metra przez Earvina N’Gapetha. Piłki podbite w takim stylu niesamowicie napędzają i budują każdą drużynę. Trzeba to przyznać, dzisiaj Francja była lepsza - dodał były kapitan naszej piłkarskiej kadry. - Natomiast ja nieustannie kibicuję i zawsze będę wierzył w każdego polskiego sportowca. Bo wiem, ile to kosztuje zdrowia, wyrzeczeń i wszystkiego, by dojść na taki poziom - mówił Błaszczykowski, a następnie oddał wielkość naszym siatkarzom.

- To znaczy ja osobiście nie wiem, co to znaczy i jak smakuje zagrać w finale takiej imprezy, ale wiem z doświadczenie, że dojście na wysoki poziom w każdym sporcie wymaga katorżniczej pracy i kosztuje masę zdrowia. A także emocji, nie tylko twoich, ale również najbliższych, którzy to wszystko przeżywają - zaznaczył Kuba.