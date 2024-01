Kręta droga polskiego mistrza Europy. Wyjaśniła się jego przyszłość

25-letni Norbert Huber prawie od początku sportowej przygody był wielką nadzieją polski ej siatkówki . Taśmowo kolekcjonował medale młodzieżowych mistrzostw kraju, z reprezentacją Polski był mistrzem w kategoriach juniorskich w Europie (2016) i na świecie (2017). W dorosłej kadrze zadebiutował w 2019 r., ale długo nie było przełomu, nie mógł wywalczyć stałego miejsca w składzie, na przeszkodzie stanęły też kontuzje. Najgroźniejsza z nich to zerwanie ścięgna Achillesa podczas finałów PlusLigi , gdy grał dla Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w meczach przeciw Jastrzębskiemu Węglowi . Był wtedy najlepszym środkowym ligi i pewniakiem na odbywające się w naszym kraju mistrzostwa świata. Prawdziwy dramat. Po tak poważnej kontuzji doszło do tego, że Huber musiał się na nowo uczyć chodzić .

Środkowy pauzował przez wiele miesięcy, by na przełomie roku 2022 i 2023 powoli wracać do gry i dojść do życiowej formy. W Lidze Mistrzów ZAKSA obroniła wygraną, by w PlusLidze uznać wyższość Jastrzębskiego Węgla, do którego Huber przeszedł po sezonie 2022/23.