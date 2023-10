Koszmar Polaków znów na naszej drodze? To może być "grupa śmierci" na igrzyskach

Zmiany w formacie olimpijskim, nowe reguły

Reprezentacja Polski, która w tym sezonie oprócz awansu na igrzyska wygrała Ligę Narodów i mistrzostwa Europy, może z większym spokojem patrzeć na początek kolejnego sezonu. Awans na igrzyska z turnieju kwalifikacyjnego sprawił, że choć Polacy są liderami rankingu FIVB, który jest drugą drogą kwalifikacji do Paryża, to tak naprawdę nie muszą się nim już martwić, a przyszłoroczne rozgrywki Ligi Narodów, których faza grupowa będzie końcem okresu kwalifikacyjnego, mogą potraktować szkoleniowo.

Potencjalni rywale Polaków. To może być "grupa śmierci"

Na kogo zatem mogą trafić Polacy? Na samym początku trzeba zaznaczyć, że pewnych kwalifikacji do Paryża może być siedem zespołów, czyli gospodarze, a także szóstka z turniejów kwalifikacyjnych: Polska, Kanada, Niemcy, z Michałem Winiarskim za sterami , Brazylia, USA i Japonia. Pozostała piątka musi czekać do zakończenia fazy grupowej Ligi Narodów, po której zostanie "zamknięty" ranking FIVB i na jego podstawie przyznane zostaną ostatnie przepustki do Paryża. Jak to wygląda teraz?

Jedno miejsce przypadnie drużynie z Afryki, czyli jedynego kontynentu, którego przedstawiciel nie ma jeszcze pewnego awansu. Na ten moment jest to Egipt. Pozostałe cztery to już najwyżej notowane ekipy, czyli Włochy, Argentyna, Słowenia i Serbia. Gdyby tak zostało, już przed losowaniem mielibyśmy dość klarowną sytuację. Do grupy A trafiliby Francuzi, do grupy B Polacy, a w grupie C zagrałaby reprezentacja USA.