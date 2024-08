Koszmar Polaków. Kibice nie wytrzymali, aż zawrzało. Posypały się gromy

"To wygląda jakby ktoś ich podmienił, przecież to nie są nasi siatkarze", "Nasz ćwierćfinał - z kimkolwiek go zagramy - widzę słabo", "Już przed igrzyskami nie wyglądało to dobrze, a teraz to już brak słów. Czy już teraz mam zacząć płakać po przegranym ćwierćfinale?", "Przecież oni grają tak, że Włosi to się z nimi bawią w kotka i myszkę", "Nikola już nawet nie krzyczy, chyba ma dość"

~ pisali po drugim secie na platformie x.com zirytowani fani reprezentacji Polski