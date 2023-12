Kosmiczny powrót Bartosza Kurka, set do 34 punktów. Polak zagra w finale

Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski Bartosz Kurek wrócił do gry po kontuzji w barwach japońskiej ekipy Wolfdogs Nagoja i to nie w byle jaki sposób! Nasz zawodnik pomógł swojej drużynie awansować do finału Pucharu Cesarza. Jego klub pokonał w czterech setach zespół Toray Arrows. Najbardziej zacięta była finałowa partia, w której Bartosz Kurek i spółka musieli zdobyć aż 34 punkty, by postawić kropkę nad "i", pieczętując swój triumf.