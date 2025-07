"W zgrupowaniu nie bierze udziału Bartosz Kurek. Kapitan reprezentacji odczuwał bóle pleców utrudniające trenowanie w pełnym zakresie. Przeprowadzone badania i konsultacje pozwoliły sztabowi medycznemu reprezentacji podjąć decyzję o sposobie leczenia dolegliwości. Proces rozpocznie się niebawem i potrwa kilkanaście dni. Powrót do treningu przewidziany jest na początek przygotowań do wrześniowych mistrzostw świata" - przekazali przedstawiciele PZPS.

Grbić wprost na temat zdrowia Kurka

Głos w rozmowie ze sport.pl na temat zdrowia Kurka zabrał trener reprezentacji. - Jak tylko będzie mógł, to wznowi treningi indywidualne, a potem dołączy do nas podczas przygotowań do mistrzostw świata. Oczywiście, o ile wszystko będzie w porządku fizycznie. W pierwszej kolejności chcę bowiem, by miał czystą głowę i wiedział, że może znów normalnie trenować i dawać z siebie wszystko - powiedział Nikola Grbić.

Serb podkreślił, że jest świadomy tego iż ciało kapitana reprezentacji jest mocno wyeksploatowane. - Prędzej czy później płacisz za to cenę. To nie jest sytuacja taka jak np. ze skręceniem kostki, że po dwóch tygodniach wracasz. Takie kłopoty, jakich doświadcza teraz "Kuraś", pojawiają się nagle po wielu latach grania. Dla mnie kluczowe jest teraz jego zdrowie - mówił Grbić.

Z powodów zdrowotnych w reprezentacji nie oglądaliśmy ostatnio też Bartosza Bednorza, Bartłomieja Bołądzia i Norberta Hubera - Wróciliśmy niedawno z USA i w piątek mieliśmy pierwszy trening w obecnym składzie. Bartek wyglądał dobrze. Oczywiście, to nie jest tak, że wystarczy jeden trening i wszystko jest ok. Ale sądzę, że zarówno on, jak i Bartek Bołądź będą mieli wystarczająco czasu na przygotowanie się i powrót do najlepszej dyspozycji - wyjaśnił trener polskich siatkarzy.

Największy problem jest z Huberem, który ponownie przełożył operację przegrody nosowej. Tym razem z powodu infekcji. Grbić podkreślił, że będzie czekał zarówno na Kurka, jak i Hubera.

- Liczę na ich talent, dzięki któremu uda się im wrócić do formy tak szybko, jak to tylko możliwe. W przypadku obu możemy mówić o grze na zwłokę. Musimy czekać, by zrozumieć sytuację i to, w jakim kierunku ona się rozwinie - powiedział wprost.

Mistrzostwa świata w siatkówce rozpoczynają się 12 września na Filipinach. Biało - Czerwoni w fazie grupowej zmierzą się z Holandią, Rumunią i Katarem.

Bartosz Kurek Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Nikola Grbić Panoramic/SIPA/SIPA/SIPA/East News / Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Siatkówka. Na zdjęciu reprezentant Polski - Bartosz Kurek Piotr Matusewicz/East News East News

Polsat Sport Polsat Sport