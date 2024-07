Nikola Grbić z ładnym choć zakazanym gestem wobec Bołądzia

We wtorek w Polskim Komitecie Olimpijskim doszło do uroczystego ślubowania polskich siatkarzy i siatkarek. Nawet w tak podniosłej chwili nie obyło się bez kontrowersji. A wszystko przez powszechnie krytykowaną zasadą, wedle której na igrzyskach olimpijskich trenerzy mogą wziąć ze sobą 12 + 1 zawodników. Wiąże się to z tym, że w trakcie turnieju szkoleniowcy mogą skorzystać wyłącznie z 12 zawodników, a ów trzynasty jest rezerwowym. Tyle że w tej roli jednocześnie jest i nie jest członkiem drużyny. Początkowo reguły zakładały, by rezerwowi nie mieszkali nawet z resztą kolegów w wiosce olimpijskiej. Z tego pomysłu na szczęście się wycofano. W mocy pozostał jednak zapis, który nie przewiduje dla rezerwowego medalu, chyba że ten wystąpił na turnieju. A do tego mogłoby dojść tylko w przypadku poważnej kontuzji jednego z graczy podstawowych.