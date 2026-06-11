Konsekwencje porażki polskich siatkarzy. Odjęte punkty, FIVB musiała to zrobić

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Polscy siatkarze w perfekcyjnym stylu zainaugurowali wczoraj zmagania w Lidze Narodów. Dziś jednak dużo bardziej postawili im się Słoweńcy. Triumfatora wyłonił dopiero tie-break, który niestety padł łupem naszych rywali. Porażka ma dla podopiecznych Nikoli Grbicia podwójne konsekwencje. Nie tylko stracą oni fotel lidera rozgrywek, ale też FIVB odjęła im punkty w światowym rankingu. Włosi zbliżają się tym samym na niebezpieczną odległość.

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Nikola Grbić nie mógł być dziś w stu procentach zadowolony z postawy podopiecznychvolleyballworld.commateriał zewnętrzny

Polacy nie podtrzymali dobrej serii i już w drugim spotkaniu tegorocznej edycji Ligi Narodów uznali wyższość któregoś z rywali. Po wyrównanej walce lepsza okazała się Słowenia. "Biało-Czerwoni" od samego początku musieli gonić, ponieważ po pierwszym oraz trzecim secie to ich rywale wychodzili na prowadzenie. Tie-break również był szalenie wyrównany, bo zakończył się po grze na przewagi.

Porażka spowodowała, że podopieczni Nikoli Grbicia na pewno nie będą już liderami tabeli. Poza tym nerwowo robi się w światowym rankingu. FIVB odjęła naszym rodakom 9,72 punktu. Obrońcy tytułu Ligi Narodów jeszcze zajmują w nim czołową lokatę, ale Włosi tracą tylko 7,14 "oczka". Na najniższym stopniu podium z dużo większą stratą znajduje się Brazylia. Ekipa z Ameryki Południowej nie zagraża na razie europejskim gigantom.

Okazja do poprawy dla "Biało-Czerwonych" nadarzy się już jutro. Tekstowa relacja ze spotkania z Japonią w Interia Sport. Dla podopiecznych Nikoli Grbicia będzie to trzeci dzień meczowy z rzędu, mają więc do czynienia z prawdziwym siatkarskim maratonem. Natomiast jeszcze dziś drugi raz na parkiet w tegorocznej VNL wyjdą sąsiadujący z nami w zestawieniu Włosi. Po przeciwnej stronie siatki znajdą się Niemcy.

Więcej informacji wkrótce.

TOP 5 rankingu FIVB po meczu Słowenia - Polska:

1. Polska - 384,26 punktu

2. Włochy - 376,94

3. Brazylia 339,57

4. Francja - 336,31

5. USA - 326,95

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Grupa siatkarzy w czerwonych strojach wykonuje blok przy siatce podczas ataku zawodnika w białym stroju, widoczne skupienie i rywalizacja w kluczowej akcji meczu.
Blok siatkarzy Grbicia w meczu Polska - SłoweniaVolleyballWorld materiały prasowe
Dwóch siatkarzy w czerwonych strojach wyraża radość po zdobyciu punktu, podczas gdy zawodnicy przeciwnej drużyny wyglądają na rozczarowanych; sędzia obserwuje boisko z podestu, a całość rozgrywa się na profesjonalnej hali sportowej.
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