Konsekwencje porażki polskich siatkarzy. Odjęte punkty, FIVB musiała to zrobić

Polacy nie podtrzymali dobrej serii i już w drugim spotkaniu tegorocznej edycji Ligi Narodów uznali wyższość któregoś z rywali. Po wyrównanej walce lepsza okazała się Słowenia. "Biało-Czerwoni" od samego początku musieli gonić, ponieważ po pierwszym oraz trzecim secie to ich rywale wychodzili na prowadzenie. Tie-break również był szalenie wyrównany, bo zakończył się po grze na przewagi.

Porażka spowodowała, że podopieczni Nikoli Grbicia na pewno nie będą już liderami tabeli. Poza tym nerwowo robi się w światowym rankingu. FIVB odjęła naszym rodakom 9,72 punktu. Obrońcy tytułu Ligi Narodów jeszcze zajmują w nim czołową lokatę, ale Włosi tracą tylko 7,14 "oczka". Na najniższym stopniu podium z dużo większą stratą znajduje się Brazylia. Ekipa z Ameryki Południowej nie zagraża na razie europejskim gigantom.

Okazja do poprawy dla "Biało-Czerwonych" nadarzy się już jutro. Tekstowa relacja ze spotkania z Japonią w Interia Sport. Dla podopiecznych Nikoli Grbicia będzie to trzeci dzień meczowy z rzędu, mają więc do czynienia z prawdziwym siatkarskim maratonem. Natomiast jeszcze dziś drugi raz na parkiet w tegorocznej VNL wyjdą sąsiadujący z nami w zestawieniu Włosi. Po przeciwnej stronie siatki znajdą się Niemcy.

Więcej informacji wkrótce.

TOP 5 rankingu FIVB po meczu Słowenia - Polska:

1. Polska - 384,26 punktu

2. Włochy - 376,94

3. Brazylia 339,57

4. Francja - 336,31

5. USA - 326,95

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Blok siatkarzy Grbicia w meczu Polska - Słowenia VolleyballWorld materiały prasowe

Polscy siatkarze w meczu Ligi Narodów ze Słowenią VolleyballWorld materiały prasowe





Chiny - Ukraina. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport