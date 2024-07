Nikola Grbić rozpoczął pracę z reprezentacją Polski w 2022 roku. Wówczas jasne było, jaki jest cel postawiony przed serbskim szkoleniowcem. Tym był oczywiście powrót z igrzysk olimpijskich w Paryżu z medalem na szyi. Wszystko, co wydarzy się do tego czasu miało być dla Grbicia czasem do nauki kadry, którą dysponuje i szansą na testy, które pozwolą przygotować optymalnie drużynę do walki o ten upragniony medal. Trzeba jednak przyznać, że Serb ten okres przepracował prawie najlepiej, jak się dało, a przynajmniej pod względem wyników.

