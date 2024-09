Koniec marzeń Polaków. Zadecydowała przegrana ze świetnym rywalem

Polscy siatkarze podczas tegorocznych mistrzostw Europy do lat 20 przegrali już trzy mecze, czym spowodowali, że nie mają już praktycznie szans na awans do półfinału. Ostatecznie zdecydował o tym bój, który stoczyli we wtorek, kiedy to przyszło im zmierzyć się ze świetnie dysponowanymi Francuzami. "Trójkolorowi", niepokonani w tej imprezie, nie dali "Biało-Czerwonym" szans, zwyciężając 3:0.