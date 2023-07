Koniec marzeń, koniec snów. Polska nie zdobędzie medalu

Po wczorajszej przegranej 0:3 z Iranem, młodzi Polacy byli już pod ścianą. Nie mogli pozwolić sobie na przegraną z Bułgarią, której ulegli 2:3 w pierwszej fazie grupowej. Niestety dziś wynik był jeszcze gorszy, mimo dzielnej postawy, zwłaszcza w drugim secie, Polska uległa Bułgarii 0:3 . To oznacza, że Polacy wrócą z Bahrajnu na tarczy, a mówiło się po cichu o szansach nawet na tytuł mistrzowski.

Polska nie zdobędzie medalu na młodzieżowych mistrzostwach świata w siatkówce

W drugim secie w Polaków wstąpiły nowe siły, w roli Nikołowa w naszej drużynie wystąpił Aleks Nasewicz z Trefla Gdańsk, który wyrasta na lidera ataku . Siatkarz rodem z Grodna tuż przed turniejem został uprawniony do gry dla Polski i atakował tak, jakby nie miało być jutra. Nasze nadzieje prowadziły nawet 16:13, jednak po bardzo długiej wymianie był remis, po 21. Bułgarzy mieli setbola, ale Nasewicz i Szymendera doprowadzili do prowadzenia Polski 25:24. W końcówce seta trwała wojna nerwów, "Orły" miały piłkę w górze, by wygrać seta 32:30, ale Jakub Olszewski został zablokowany. Ostatecznie przegraliśmy tego seta 33:35 i byliśmy na linach.