Komplikuje się powrót siatkarzy do Polski. Fornal ujawnia, co się dzieje

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Przez opóźnienie lotu z Ningbo powracający z turnieju polscy siatkarze spóźnili się na lot przesiadkowy do Warszawy i utknęli w Pekinie. Ich podróż skomplikowała się, co w mediach społecznościowych relacjonuje Tomasz Fornal. "Właśnie ruszamy. Będziemy za 2 tygodnie, 8 godzin i 43 minuty. Tak pokazuje Google Maps. Wypatrujcie nas na granicy" - opisuje. I pokazuje, jakie nastroje towarzyszą ekipie.

Tomasz Fornal w samolocie w Pekinie, przylot polskich siatkarzy do Chin na Ligę Narodów
Tomasz Fornal w samolocie w Pekinie, przylot polskich siatkarzy do Chin na Ligę NarodówAntoni BaranskiReporter

Po wielkim sukcesie w Lidze Narodów nasi siatkarze mieli we wtorek rano wrócić do Polski i spotkać się z kibicami na Okęciu. Plany jednak uległy zmianie. Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że opóźnienie lotu z Ningbo uniemożliwiło kadrze przesiadkę na lot do Warszawy i powrót do domu skomplikował się.

"Reprezentacja wylądowała właśnie w Pekinie. Sprawdzamy dostępne opcje przylotu do Polski. Tymczasem musimy niestety odwołać poranne powitanie na Lotnisku Chopina" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

O ile będzie to możliwe, zrealizujemy je tuż po przylocie co najmniej części składu
- dodano.

To, jak wygląda sytuacja, relacjonuje w mediach społecznościowych Tomasz Fornal. "Samolot uciekł. Ma ktoś prywatny samolot w Pekinie może pożyczyć?" - podpytuje internautów. "Odleciał bez nas, jak coś" - potwierdza Justin Ziółkowski.

Polacy utknęli na lotnisku. Fornal relacjonuje, co się dzieje

Polscy siatkarze niespodziewanie utknęli w Pekinie. Starają się jednak nie tracić dobrych nastrojów, co potwierdzać mogą relacje Tomasza Fornala na InstaStories.

MVP Ligi Narodów opublikował zdjęcie z Szymonem Jakubiszakiem, Jakubem Majchrzakiem oraz Kewinem Sasakiem i napisał: "Jest git, chyba dolecimy, albo i nie. Dajcie jakieś polecjaki, co w Pekinie do zobaczenia i gdzie można smacznie zjeść" - zwrócił się do kibiców.

"Może i nie chcieli na nas poczekać, ale za to nie pomogli sprawnie przebookować" - dorzucił do tej relacji Sasak.

Godzinę później na profilu Fornala pojawiło się nowe nagranie prosto ze środka busa. "Właśnie ruszamy. Będziemy za 2 tygodnie, 8 godzin i 43 minuty. Tak pokazuje Google Maps. Wypatrujcie nas na granicy" - opisał.

Na wideo widać część składu reprezentacji Polski. "Fajnie jest, fajnie" - słychać.

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Kiedy polscy siatkarze grają następne mecze?

Polacy mają za sobą bardzo intensywny czas. Zagrali w ostatniej fazie tegorocznej Ligi Narodów, docierając do finału. Po pełnym emocji i zwrotów akcji meczu wygrali z Amerykanami 3:2 i sięgnęli po złoto.

To już drugi raz z rzędu i trzeci raz w historii, gdy "Biało-Czerwoni" zwyciężyli w LN (2023, 2025, 2026). Na koncie mają też trzy brązowe medale z tej imprezy (2019, 2022, 2024).

Teraz czeka ich chwila przerwy, a potem występ w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie (28-30 sierpnia). Następnie pojadą na mistrzostwa Europy. W fazie grupowej zagrają z Portugalią (10.09, godz. 16.00), Izraelem (12.09, 16.00), Macedonią Północną (13.09, 19.00), Ukrainą (15.09, 19.00) oraz z Bułgarią (16.09, 19.00).

Jest o co grać. Zwycięzca ME wywalczy bowiem nie tylko tytuł, lecz także zapewni sobie awans na igrzyska olimpijskie 2028 w Los Angeles.

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