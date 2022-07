Kolejny ważny krok kadry Grbicia. O finał przeciwko znajomym

Pierwszy test gry pod presją reprezentacja Polski pod wodzą Nikoli Grbicia zdała z problemami, ale potwierdziła, że mimo zmian wciąż należy do ścisłej światowej czołówki. Dziś zagra o powtórkę sprzed roku i awans do finału Ligi Narodów. Na jej drodze staną Amerykanie, którzy znają polskich zawodników jak mało kto. Początek spotkania o godz. 18, transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.