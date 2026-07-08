W tle zmagań seniorskiej reprezentacji Polski w rozgrywkach Ligi Narodów odbywają się również turnieje młodzieżowe o zasięgu międzynarodowym. Zaledwie kilka dni temu świętowaliśmy duży sukces reprezentacji Polski do lat 22. "Biało-czerwoni" prowadzeni przez Piotra Grabana sięgnęli po wicemistrzostwo Europy w swojej kategorii wiekowej. W finałowym spotkaniu za mocna okazała się reprezentacja Czech.

Niewykluczone, że za kilka dni w ich ślady pójdą młodsi koledzy. We wtorek od zdecydowanego zwycięstwa udział w organizowanych we Włoszech mistrzostwach Europy zainaugurowała reprezentacja Polski U-18. Zespół pod przewodnictwem Jacka Nawrockiego rozbił bez straty seta Islandię.

W kolejnym spotkaniu poprzeczka poszybowała zdecydowanie w górę. Po drugiej stronie siatki stanęli Słoweńcy, którzy w swoim pierwszym spotkaniu tego turnieju pokonali 3:1 Izrael.

Polscy siatkarze nie zatrzymują się. Słoweńcy kolejnymi ofiarami

Spotkanie od samego początku było bardzo wyrównane. W premierowej partii Słoweńcy w pewnym momencie prowadzili już 16:13. Ostatecznie nie udało im się utrzymać tej przewagi do samego końca. "Biało-czerwoni" odrobili straty, a pierwszy set zakończył się ich zwycięstwem na przewagi 26:24.

W drugiej partii role się odwróciły. Tym razem to Polacy szybko objęli prowadzenie, które w pewnym momencie urosło nawet do pięciu punktów. Rywale pomimo tego, że w pewnym momencie przegrywali 12:16, to do samego końca walczyli o wygraną w tej partii. Końcówka potoczyła się już zdecydowanie korzystniej dla Polaków, którzy tym razem triumfowali 25:23.

Z podobną historią mieliśmy do czynienia w trzecim secie. Polska reprezentacja ponownie prowadziła przez znakomitą część tej partii, a ich przewaga pewnymi fragmentami wynosiła pięć punktów. Słoweńcy nie mieli zamiaru odpuszczać i tym razem. Tym razem pogoń im się udała, bowiem doprowadzili do remisu 24:24. Wojna nerwów w końcówce ponownie potoczyła się na korzyść Polaków. Wygrana 26:24 w trzecim secie dała reprezentacji Polski ostateczny triumf 3:0.

Po stronie polskiej brylował przede wszystkim Adam Potempa. Polski atakujący zaprezentował się fenomenalnie, notując w trzech setach aż 24 punkty. Innym wysoko punktującym siatkarzem w tym spotkaniu był Karol Leppert, który dorzucił zdobyte przez siebie 12 punktów.

Polacy mają do rozegrania jeszcze sześć spotkań pierwszej fazy tegorocznych mistrzostw Europy. Najbliższym rywalem "biało-czerwonych" będzie Turcja. Mecz ten zostanie rozegrany w czwartek 9 lipca o godz. 15:00.

Terminarz spotkań reprezentacji Polski U-18 na mistrzostwach Europy:

Polska - Turcja (9 lipca, godz. 15:00)

Włochy - Polska (11 lipca, godz. 20:00)

Finlandia - Polska (12 lipca, godz. 15:00)

Grecja - Polska (14 lipca, godz. 12:30)

Serbia - Polska (15 lipca, godz. 17:30).

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 18. Pierwszy z prawej Arkadiusz Wlazły CEV materiały prasowe





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