Kolejny triumf Polaków, znakomita forma na starcie mistrzostw Europy. To dopiero początek
Znakomicie mistrzostwa Europy do lat 18 rozpoczęli polscy siatkarze. Zespół prowadzony przez Jacka Nawrockiego po rozbiciu Islandii doskonale poradził sobie również ze znacznie wyżej notowaną Słowenią, nie tracąc w obu meczach choćby jednego seta. "Biało-czerwoni" z najlepszym możliwym bilansem zajmują obecnie pozycję lidera w swojej grupie.
W tle zmagań seniorskiej reprezentacji Polski w rozgrywkach Ligi Narodów odbywają się również turnieje młodzieżowe o zasięgu międzynarodowym. Zaledwie kilka dni temu świętowaliśmy duży sukces reprezentacji Polski do lat 22. "Biało-czerwoni" prowadzeni przez Piotra Grabana sięgnęli po wicemistrzostwo Europy w swojej kategorii wiekowej. W finałowym spotkaniu za mocna okazała się reprezentacja Czech.
Niewykluczone, że za kilka dni w ich ślady pójdą młodsi koledzy. We wtorek od zdecydowanego zwycięstwa udział w organizowanych we Włoszech mistrzostwach Europy zainaugurowała reprezentacja Polski U-18. Zespół pod przewodnictwem Jacka Nawrockiego rozbił bez straty seta Islandię.
W kolejnym spotkaniu poprzeczka poszybowała zdecydowanie w górę. Po drugiej stronie siatki stanęli Słoweńcy, którzy w swoim pierwszym spotkaniu tego turnieju pokonali 3:1 Izrael.
Polscy siatkarze nie zatrzymują się. Słoweńcy kolejnymi ofiarami
Spotkanie od samego początku było bardzo wyrównane. W premierowej partii Słoweńcy w pewnym momencie prowadzili już 16:13. Ostatecznie nie udało im się utrzymać tej przewagi do samego końca. "Biało-czerwoni" odrobili straty, a pierwszy set zakończył się ich zwycięstwem na przewagi 26:24.
W drugiej partii role się odwróciły. Tym razem to Polacy szybko objęli prowadzenie, które w pewnym momencie urosło nawet do pięciu punktów. Rywale pomimo tego, że w pewnym momencie przegrywali 12:16, to do samego końca walczyli o wygraną w tej partii. Końcówka potoczyła się już zdecydowanie korzystniej dla Polaków, którzy tym razem triumfowali 25:23.
Z podobną historią mieliśmy do czynienia w trzecim secie. Polska reprezentacja ponownie prowadziła przez znakomitą część tej partii, a ich przewaga pewnymi fragmentami wynosiła pięć punktów. Słoweńcy nie mieli zamiaru odpuszczać i tym razem. Tym razem pogoń im się udała, bowiem doprowadzili do remisu 24:24. Wojna nerwów w końcówce ponownie potoczyła się na korzyść Polaków. Wygrana 26:24 w trzecim secie dała reprezentacji Polski ostateczny triumf 3:0.
Po stronie polskiej brylował przede wszystkim Adam Potempa. Polski atakujący zaprezentował się fenomenalnie, notując w trzech setach aż 24 punkty. Innym wysoko punktującym siatkarzem w tym spotkaniu był Karol Leppert, który dorzucił zdobyte przez siebie 12 punktów.
Polacy mają do rozegrania jeszcze sześć spotkań pierwszej fazy tegorocznych mistrzostw Europy. Najbliższym rywalem "biało-czerwonych" będzie Turcja. Mecz ten zostanie rozegrany w czwartek 9 lipca o godz. 15:00.
Terminarz spotkań reprezentacji Polski U-18 na mistrzostwach Europy:
- Polska - Turcja (9 lipca, godz. 15:00)
- Włochy - Polska (11 lipca, godz. 20:00)
- Finlandia - Polska (12 lipca, godz. 15:00)
- Grecja - Polska (14 lipca, godz. 12:30)
- Serbia - Polska (15 lipca, godz. 17:30).