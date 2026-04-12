Kolejny siatkarz powiedział "pas". Grbić z wielką stratą. To już oficjalne
Już w czwartek 16 kwietnia poznamy listę powołanych do szerokiej kadry reprezentacji Polski Nikoli Grbicia. Na liście zabraknie Marcina Janusza, który zakończył jakiś czas temu karierę reprezentacyjną. Teraz do niego dołączył Paweł Zatorski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy. Libero swoją decyzję ogłosił za pośrednictwem mediów społencznościowych. - Ta historia zawsze będzie częścią mnie. Dziękuję za wszystko - przekazał.
Wydawało się, że poprzedni - poolimpijski siatkarski sezon reprezentacyjny był wielką rewolucją. W końcu w składzie zabrakło aż pięciu srebrnych medalistów z Paryża. W tym gronie znaleźli się m.in. Marcin Janusz czy Paweł Zatorski. Obaj wówczas zmagali się z problemami zdrowotnymi i przerwa miała na celu pomóc im dojść do pełnej formy.
Ostatecznie jednak stało się nieco inaczej. Pierwszy z wymienionych jakiś czas temu zakończył karierę reprezentacyjną. Wszystko ze względu na zdrowie, bowiem zostało u niego zdiagnozowane zwłóknienie wątroby drugiego stopnia. Do niego w niedzielę 12 kwietnia dołączył właśnie Zatorski.
Libero Asseco Resovii Rzeszów swoją decyzję przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. W całym komunikacie nie zabrakło podziękowań skierowanych do kibiców, a przede wszystkim rodziny. Do tego dodał, że gra w narodowych barwach na zawsze zostanie w jego sercu.
- 16 lat z orłem na piersi. Trudno zamknąć w słowach coś, co było tak wielką częścią mojego życia. Dorastałem na tej drodze - jako zawodnik i jako człowiek. Każdy mecz, każda szatnia, każda chwila z tą drużyną zostawiła we mnie ślad. Były momenty, które bolały i takie, które dawały szczęście, jakiego nie da się opisać. Były też chwile, kiedy ciało mówiło "dość", ale serce nie pozwalało się zatrzymać. Zdrowie nie raz zostawało na parkiecie - ale dla tej koszulki zawsze było warto. Jedno było niezmienne - duma, kiedy mogłem reprezentować Polskę. Dziękuję wszystkim, którzy byli częścią tej historii. Kolegom z boiska, trenerom, sztabom - to od Was uczyłem się każdego dnia. Dziękuję również wspaniałym kibicom, na których zawsze i wszędzie mogliśmy liczyć… i przede wszystkim dziękuję mojej kochanej rodzinie - za wsparcie, które niosło mnie wtedy, kiedy sam już nie miałem sił oraz za cierpliwość i wytrwałość podczas wielu miesięcy rozłąki. To coś więcej niż sport. To kawał życia, który na zawsze zostanie w moim sercu. Ta historia zawsze będzie częścią mnie. Dziękuję za wszystko - czytamy w poruszającym wpisie.
Paweł Zatorski ogłosił koniec reprezentacyjnej kariery
Zawodnik w swoim dorobku ma takie trofea jak dwa mistrzostwA świata (2014, 2018), srebro igrzysk olimpijskich z Paryża (2024), złoto mistrzostw Europy (2023), Ligi Światowej (2012), czy też komplet medali siatkarskiej Ligi Narodów. Bez dwóch zdań jest on jednym z najbardziej utytułowanych siatkarzy w całej historii polskiej siatkówki. Teraz będzie on mógł się skupić na grze w barwach wspomnianej już Resovii.
Powołania na sezon reprezentacyjny 2026 do kadry Polski poznamy w czwartek 16 kwietnia, co oficjalnie potwierdził sam Nikola Grbić. Wobec końca kariery w "Biało-Czerwonych" barwach Zatorskiego rolę podstawowego libero podobnie, jak przed rokiem będzie zapewne pełnił Jakub Popiwczak.