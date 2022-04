Kolejny kadrowicz zakończył karierę reprezentacyjną

"Tak jak Wy i ja dzisiaj z mediów dowiedziałem się o braku powołania do reprezentacji Polski" - tak zaczął swój wpis 33-latek. Przypomnijmy, że w piątek selekcjoner Nikola Grbić ogłosił powołania dla 29 zawodników, którzy będą brani pod uwagę przy ustalaniu składu na Ligę Narodów 2022. Spośród graczy grających na pozycji libero Serb nominował Jakuba Popiwczaka, Kamila Szymurę i Pawła Zatorskiego. Zabrakło miejsca dla Wojtaszka.

Damian Wojtaszek: Był to wielki zaszczyt

"To jest moment, w którym muszę powiedzieć dziękuję Reprezentacji Polski za wspaniałą przygodę był to wielki zaszczyt. Decyzja w mojej głowie była podjęta znacznie szybciej i nieliczni o tym wiedzieli, lecz w dniu dzisiejszym utwierdziło mnie to, że to ten moment i czas. Gratulacje dla Wszystkich powołanych i trzymam za Was mocno kciuki , bo jeśli zdrowie dopisze wygracie wszystko!" - napisał były już reprezentant Polski. Następnie Wojtaszek podziękował m.in. kolegom z drużyny, trenerom, fizjoterapeutom, kibicom i rodzinie.

