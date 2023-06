Polscy siatkarze po turnieju Ligi Narodów w Japonii szykują się do kolejnych meczów, które zostaną rozegrane w Rotterdamie. Do Spały przyjechali już kadrowicze, których zabrakło w ostatnich spotkaniach, a którzy są ważnymi punktami reprezentacji - Bartosz Kurek i Wilfredo Leon. To właśnie z nich zażartował Paweł Zatorski, który w mediach społecznościowych udostępnił zdjęcie kolegów z wymownym podpisem.