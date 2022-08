Koledzy zażartowali z Bartosza Kurka. „Musimy porozmawiać”

Siatkarze są witani brawami w każdej polskiej hali. Pierwszą owację zbierają już przy wyjściu na przedmeczową rozgrzewkę. Tak było również w sobotę w Radomiu. Tyle że niemal całe brawa zebrał Kurek. Pierwszy wyszedł z szatni na płytę boiska, ale reszta drużyny nie poszła za nim, tylko chwilę czekała pod trybunami . Dopiero po pierwszej burzy braw koledzy dołączyli do nieco zdeprymowanego kapitana.

- Kiedyś to byli koledzy, teraz musimy porozmawiać - uśmiecha się kapitan. - Muszę przyznać, dobry żart. Zemsta? Nie, ja nie jestem taki. Gratuluję im, bo mnie dopadli, fajnie. Na każdego w naszej drużynie przychodzi taka kryska.

Kapitan ocenia mecz z Ukrainą. "Wierzę, że idziemy w dobrym kierunku"

- Wiele rzeczy jeszcze nie nosi tak, jak powinno, ale to dobrze. Bo najlepsze spotkania w te wakacje mamy rozegrać nie dzisiaj, nie na Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, tylko w tym najważniejszym momencie . Dobrze jednak, że wygraliśmy to spotkanie, zawsze lepiej jest schodzić z wiktorią. Mamy w nogach trochę meczów i treningów, ale wszystko się kumuluje. Wierzę, że idziemy w dobrym kierunku - podkreśla Kurek.

Grbić wybrał skład na MŚ. "To trudny moment"

- Żadnego specjalnego napięcia nie było. Była pełna mobilizacja, by wyciągnąć z tego okresu jak najwięcej dla siebie. Zawsze eliminacje, wybory trenera to trudny moment. Nie tylko dla tych, którzy wyjeżdżają, ale dla nas też. Zżyliśmy się z tą grupą, szkoda patrzeć na chłopaków, którzy w tym roku nie dostaną swojej szansy. A ciężko na to pracowali, dali z siebie wszystko. Dziękujemy im, będą częścią tej ekipy na długie lata - zapewnia kapitan kadry.