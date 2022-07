Koledzy dziękowali mu za występ. "Nie ma co się podniecać"

Jakub Kochanowski dziękował panu po meczu. Stwierdził, że praktycznie sam wygrał pan pierwszego seta swoimi zagrywkami.

Tomasz Fornal, przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski: Wydaje mi się, że wystartowaliśmy trochę nerwowo. A na zagrywce każdy może zagrać takie spotkanie. Kuba w drugim i trzecim secie udowodnił, że też potrafi zagrywać. Tym razem padło na mnie. Cieszę się, bo miałem z tym elementem problemy w czasie turnieju w Kanadzie. Teraz udało się to zamazać.

Pierwszy set, wygrany w trudnych okolicznościach, okazał się decydujący dla losów całego meczu?

- Na pewno. Chińczycy trochę opadli z sił i zwiesili głowy. Można powiedzieć, że mieli już wygranego pierwszego seta, dość dużą przewagę. To męska siatkówka, tutaj rzadko odrabia się takie straty. A jednak nam się udało, to nas na pewno podbuduje. To zwycięstwo może pomóc nam po meczu z Iranem. Ale ktoś kiedyś mądrze powiedział, że porażki uczą więcej niż zwycięstwa. Nie chcemy przegrywać, ale porażka 2:3 z Iranem po całkiem niezłym widowisku może przynieść nam plusy. Wyciągnęliśmy wnioski, są rzeczy, na których możemy się skupić.

Po meczu z Iranem trener Nikola Grbić podkreślał, że mieliście problemy z reakcją na dobrą grę przeciwnika. Z Chinami to się zmieniło.

- Wciąż uczymy się tego, czego trener od nas oczekuje. Poza chłopakami z ZAKS-y większość z nas ma z nim styczność po raz pierwszy. Powtarza nam, że w meczach z przeciwnikami słabszymi niż światowy top musimy skupić się na sobie. I wtedy będziemy w stanie kontrolować spotkanie. Tego mogło zabraknąć z Iranem. Cieszy, że tym razem wróciliśmy do meczu.

Czy po tym spotkaniu czuje pan, że jest wyżej w hierarchii przyjmujących?

- Nie wiem, nie ja to oceniam. To trener decyduje, kto pojedzie na turniej finałowy do Bolonii i zagra na mistrzostwach świata. Wiem, jak dużo daje mi okres gry w kadrze, samo trenowanie. Staram się wykorzystywać ten czas, jak tylko mogę. A co pokaże przyszłość, zobaczymy.

Trener sporo żongluje składem. Drzwi do pierwszej szóstki są otwarte?

- Nie ma pewniaków do szóstki. Każdy może wywalczyć sobie miejsce. Po ostatnich turniejach można stwierdzić, że trener dużo szuka, rotuje, nie ma stałej szóstki. Daje nadzieję wszystkim zawodnikom, każdy z nich ma równe szanse.

Oprócz świetnych zagrywek w meczu z Chinami atakował pan ze skutecznością powyżej 80 procent. To był dla pana stempel na tej Lidze Narodów? Pokazanie trenerowi, że jest pan gotowy na podstawowy skład?

- Trener widzi nas na treningach. Ma dużo większy przegląd całej sytuacji, spędzamy z nim 24 godziny na dobę. Przed pierwszym meczem w Kanadzie, gdy było bardzo dużo debiutantów, powiedział, że zna nasze umiejętności. Dodał nam otuchy. Nie tylko mecze decydują o tym, kto znajdzie się w składzie.

Po meczu z Iranem sporo się mówiło o ciężkiej siłowni, którą zaordynowali wam trenerzy. Sami z tego żartowaliście.

- To rozdmuchany temat. Trener Pietrzak jest niesamowitym fachowcem, polecam serdecznie (śmiech). Jest ciężko, ale to taki okres. Naszym głównym celem jest turniej w Bolonii i mistrzostwa świata. Między wierszami śmiejemy się i żartujemy, ale wiemy, że taki trening musi być. Że teraz jest czas, by “dołożyć", a potem będziemy schodzić z obciążeń. Mam nadzieję, że będziemy skakać nad siatką. Jeśli nie, to będzie już problem trenera (śmiech).

Podobno jednym z serwisów zbliżył się pan do swojej rekordowej zagrywki, do prędkości 128 km/h.

- Oby to się utrzymało. Po meczu z Włochami mówiłem, by nas wszystkich nie skreślać. Teraz trzeba docenić, że odwróciliśmy losy spotkania. Ale gdybyśmy przegrali pierwszego seta z Chinami, a potem nie daj Boże mecz, wszyscy by nas skreślali. A tak jesteśmy super. Na spokojnie, to dopiero jeden mecz. Nie ma co się niesamowicie podniecać.

