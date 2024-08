Kochanowski zabrał głos po triumfie. Taka deklaracja przed finałem

Co to był za mecz. Polacy dostali się do fazy półfinałów po raz pierwszy w XXI wieku. Od 2004 roku każde igrzyska kończyliśmy na etapie ćwierćfinału. Tak było w Atenach, Pekinie, Londynie, Rio de Janeiro i Tokio.

"Nie wiem, co się wydarzy w sobotę, ale co, by się nie wydarzyło, to już jest ogromny sukces. Ciężko jednak myśleć, że po meczu z takimi problemami, po takich akcjach, które nam się tu udało wygrać, trzeba będzie się pogodzić ze srebrnym medalem. Musimy walczyć w jeszcze jednym spotkaniu" - przyznał Kochanowski na antenie Eurosportu.